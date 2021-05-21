「請不要再讓你的家人及小孩進食額外的改良劑、添加劑及防腐劑……本店產品並無額外添加改良劑、添加劑及防腐劑。」這份告示貼在油麻地嘉多利天然酵母手作麵包店玻璃櫥窗外的當眼位置，既是小店對顧客健康的關顧與承諾，也是入行逾30年的麵包師傅兼老闆陳浩然對自己的期許。

這間外表平平無奇的港式麵包店，早成愛麵包之人的best kept secret，不少粉絲更會從馬鞍山、大埔等跨區大手入貨；途人走過路過也不會錯過，因為一定會被飄散在碧街的牛油與蛋之香氣吸引，再被店內琳瑯滿目的麵包種類陣容震懾得選擇困難症發作。

足料飽肚 成學生至愛

小小的街坊舖，由屹立何文田20年的嘉多利餅店做起，再先後於佐敦和油麻地開設分店，憑一系列無添加麵包，擄獲街坊和一眾港星如王喜的歡心。就像餐肉炒蛋包（$14），便是主打產品，拿起來有一定的重量感，絕非坊間連鎖麵包店的「空氣包」可媲美。餡料足味道好就是餐肉炒蛋包的最佳註腳，在甜餐包差不多出爐前，師傅即用「摩打手」發打蛋漿，再加黑白淡奶於平底鑊快炒，比茶記的滑蛋更嫩滑、蛋汁豐盈。每個甜餐包均配上半塊厚切香煎午餐肉、足1隻蛋份量的炒蛋，吃罷一定有飽餐一頓飯的滿足感，難怪成為附近學生的至愛，據說連某天王嫂也是擁躉之一。

店主用心 愛鑽研製作麵包之道

年過40歲的老闆浩然，至今仍保持一顆做好麵包的初心，每年奔波日本、台灣兩地，不為旅行休息，只是到處學師，鑽研天然酵母手作麵包之道。店內出售的麵包全選用百分百一級的日本昭和牌麵粉，牛油則轉用貴價的法國發酵牛油，他還將在日、台學到的包款化身成小店的熱賣產品，如釀入自家製芋泥的椰汁芋頭酥（$8）、加入紫心番薯與麻糬的紫薯包（$6.5），以及有齊黑糖麻糬、基隆肉鬆、日本豆沙、流油鹹蛋黃的台式3Q餅（$8），附近的街坊真有口福。

採訪、攝影：《飲食男女》

嘉多利天然酵母手作麵包店

地址：油麻地碧街54號地舖

電話：2988 8018

營業時間：星期一至日6:30am-9pm

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