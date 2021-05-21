這間有過百年歷史的法國蛋糕店，於金鐘、尖沙嘴等區都有分店，招牌歌劇院蛋糕(Opera Cake)向來有名氣，入口甜香有層次，有很多捧場客。今個五月，店舖跟兩位香港藝術家鄭展文和曹幗婷合作，由藝術家繪畫作品後，推出數款印有作品的歌劇院蛋糕。

「五月是香港的藝術月，例如Art Basel、Art Central 和法國五月，都是在今個月發生。Dalloyau是法國餐飲品牌，向來對藝術、文化很支持。」Gourmet Dining Group行政總廚Nicolas Boutin表示，為響應本地的藝術展覧活動，選擇兩位香港藝術家的作品，用特有技術將圖畫打印在招牌蛋糕上，非常特別。

歌劇院蛋糕每個$468，須三天前預訂，蛋糕一共有八層，用杏仁海綿蛋糕、咖啡牛油忌廉和朱古力醬相間而成，每層平均纖薄，做法跟足傳統。入口時口感軟滑，朱古力味道溫和，一點都不膩。除了畫作，客人更可以自訂相片，蛋糕賣相精緻，味道經典，如果最近需要慶祝，這蛋糕就絕對值得推薦！

蛋糕可於網頁或親臨店舖訂購：https://bit.ly/3fvImkD

DALLOYAU

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場3樓325B號舖

電話：3185 8391

營業時間：星期一至五9:30am-10pm，星期六日10:30am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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