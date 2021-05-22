今年在fb及mewe等社交媒體，都出現大量討論香港地道小食的群組。香港沙嗲牛關注組就成功捧紅荔枝角的好好運快餐店，早前快餐店宣佈搬店，令一眾粉絲在最後日子上門食沙嗲牛麵，甚至有人在凌晨五時已在店前等候，非常誇張！

好好運就於今天(5月22日)正式在荔枝角重開，7am正式試業，可能因太大雨關係，未見有任何人排隊，不過記者在七時多抵達現場，店內已坐滿客人，吸引力不減。新店面積比以往約大一倍，可坐約40人，還有卡位，比舊址坐得舒服。

以往賣$32的沙嗲牛肉麵，現在就賣$33，份量跟以往無異，牛肉份量十足，雖然並非新鮮牛肉，但肉質尚算軟嫩。沙嗲醬出色，質感稠密，濃郁香辣，花生醬味道突出，而且湯少醬多，每條麵都能蘸上醬料而不會過腍。店內還有$37的早餐(7am-11am供應)，可自選三款配料，包括沙嗲牛麵，最多人還會選配紅腸及煎蛋，更抵食。

店內另有快餐、雜扒餐、多士餐等，除了沙嗲牛肉麵，酸辣米通亦是名物，提供約三十款配料，好酸辣者必試。

好好運

地址︰荔枝角青山道538號半島大廈地舖

營業時間：星期一至六 7am-5pm

電話︰23882691，23882981

採訪、攝影：《飲食男女》

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