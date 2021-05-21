失業率高企，但物價卻沒有下調，能省就要省，今時今日的香港，想吃飽起碼幾十蚊，$10的話，可謂無購買力！世事無絕對，原來往$10可以吃得飽或滿足，今天記者就來尋找一下「糧尾恩物」吧！

學生最愛雪糕店 買到4球雪糕

深水埗 西九龍中心多平民價餐廳，開業7年的雪糕達人就是其中一間，$10在這兒，竟能買到四球雪糕！雪糕店提供超過二十多款口味，例如波子梳打、白桃、海鹽，更有珍珠奶茶等人氣口味。記者買了草莓、曲奇、白桃和海鹽味，海鹽味的藍色十分搶眼，白桃的味道讓人喜出望外，沒有廉價雪糕的死甜，反而酸酸甜甜，解暑一流。

因為價錢廉宜，小店一向有很多客人。就讀小學六年級的客人Jacelyn和Shanies，本來到廣場買玩具，但看到價格，覺得十分便宜就買了：「其他店一球雪糕都要十元，我沒有見過這麼便宜的雪糕！」客人Keith亦覺得這裏選擇很多，而且價錢很平民。

葵涌全港最抵煎釀三寶 買到10件

香港人喜歡掃街，其中一樣主角就煎釀三寶，一般三件賣$10，不過葵涌這間合發小食卻敢稱全港最抵：$1/件！小店開業16年，現任老闆阿莤自從13年前接手合發小食後，從不加價，多年來堅持$1/件 煎釀三寶 ，而且沒有任何最低消費或買滿一百元才可使用的條款，即使付$1也能光顧！

問到為何多年不加價，老闆表示：「大家都是街坊，他們光顧了這麼多年，都有感情」，因為多年來都有長期支持者，甚至有客人特意駕車來光顧。老闆坦承只要一天仍能付夥計人工，小店都不會加價。

煎釀三寶款式都是基本的紅腸、茄子、青椒等等，店員會在旁邊釀，雖然現場有不少炸好的，但客人可以要求即場翻炸，入口熱辣辣。即使$1一件，小店都沒有偷工減料，每一件煎釀三寶都有滿滿鯪魚肉。另有$1一顆燒賣，$10就有十顆，比坊間便宜。

$10買到4個新鮮出爐最平蛋撻

下午三時多，葵芳街市中常見一條人龍，他們排隊等待的，就是每個$2.5的蛋撻！

開業近20年的豆豆麵包西餅，於柴灣及葵芳都有分店，雖然只是尋常街坊麵包店，款式都是常見的雞尾包、香腸包等，名物就是平均每十分鐘新鮮出爐的 蛋撻 ，極受歡迎，客人畢小姐光顧了幾十年，大讚價錢便宜，每星期都會來光顧兩三次，購買麵包和蛋撻。

蛋撻是牛油皮，入口鬆化，有淡淡的牛油香。蛋漿夠滑，亦不會塌下來。另外還有$2.5的核桃酥，金黃鬆脆。

葵廣最抵 $10/件三文魚手卷

葵涌廣場 小店因價錢平、選擇多，是學生們放學後的天堂，牛雜、車仔麵等都很受歡迎。

二樓就有一間以平價取勝的壽司店，八爪魚、螺肉手卷等都只是十多元，最抵食應該三文魚手卷，只賣$10/件！買了一個，賣相不錯，三文魚鋪滿手卷，但拆開後發現原來三文魚只是薄薄一片，雖然味略淡，沒多少油香，但也沒有廉價三文魚常有的異味，而且白飯足料，女仔吃一個也飽了七八成。

米芝蓮小食店 買到3個生煎包

在北角屹立四十多年的 麥記美食 ，即使有米芝蓮加持，堅持多年不加價，賣$10三個生煎包。食物每天在店內新鮮製成，每天下午三時出爐，售罄便明天請早，有不少街坊都會排隊購買。生煎包質地鬆軟，包底香脆，多肉汁，肉味濃，多年來都水準不變。

元朗小店買到3件芋角 全港最平

經典點心芋角由於製作困難，價錢不便宜，元朗平民飯店東方勝記是例外，$10/3件，平絕全港。只限星期一至四每日限時兩輪，每次一盤約50隻，新鮮出爐，很快就被一掃而空。街坊都欣賞它即炸、香酥、熱辣辣。雖然餡料較單一，吃完有些涸喉，但單是新鮮熱辣，以及限量手快有手慢冇的趣味已夠吸引。

採訪、攝影：《飲食男女》

雪糕達人

地址：深水埗欽州街37號西九龍中心8樓74舖

電話：9200 3963

營業時間：11am-10:30pm

合發小食

地址：葵涌禾塘嘴街珠寶大樓地下125號D舖

電話：2410 8849

營業時間：24小時

豆豆麵包西餅

地址：葵芳智芳街3B號地下

電話：24217 780，2421 3093

營業時間：6am-8pm

超級自助壽司店

地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場2樓C73號舖

電話：2418 1023

營業時間：9am-11pm

麥記美食

地址：北角堡壘街 21-23號美嘉洋樓地下

電話：2887 7851

營業時間：星期二至六 11am-10pm，星期日 11am-8pm

東方（勝記）飯店

地址：元朗擊壤路17號順發樓地下A舖

電話：2476 7233

營業時間：5pm-2am（芋角只限星期一至四供應，5pm一輪，6:30pm左右第二輪）

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