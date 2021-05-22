飲品可以由藍色變成紫色，再變成紅色，如此神奇，是否加了很多色素呢？會否有毒？其實它是加了蝶豆花，它屬於豆科植物，含有很豐富的花青素。這種花青素會溶於水中，浸泡時間愈長，溶出來的花青素就會愈多，顏色亦都會愈深。花青素還會隨着酸鹼度不同而變色，如果飲品加了酸性的檸檬，就會做到漸變色的效果，鹼性環境是藍色，中性就是紫色，酸性就是紅色。花青素是一種很強的抗氧化劑，可以抗發炎、改善過敏、保護視力等。因為營養豐富，而其本身沒有味道，所以經常被東南亞地區用作食物的天然染料，例如用作泡花茶或製作甜品。

不過中醫認為蝶豆花可以通經、增加血液循環、促進子宮收縮，所以孕婦、有經痛或者經血量很多的女士就不應該吃。亦有研究指蝶豆花有凝血作用，容易出血、準備做手術、有心臟病或血糖、血壓不穩定者都別吃。

採訪、攝影：《飲食男女》

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