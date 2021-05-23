「有氣泡的地方，就有歡樂。」酒評家Wilson Kwok笑着呷了口杯中的有氣酒。法國香檳珍貴，用來慶祝最適合不過。日常的話，其他地區的有氣酒亦有好多不錯的選擇。就像他這次介紹的南非有氣酒(Villiera Wines Tradition Brut NV $198)，味道卻媲美香檳，「聞見有洋甘菊的花香、蜜糖和桃完熟的果香。入口後有餘香，還嘗到礦物味，令我聯想到香檳Blanc de Blancs的礦物味道。」Wilson讚賞。

近年南非有氣酒的質素大有進步，早前曾舉辦一個活動叫Cap Classique Challenge，讓酒評人和品酒師盲試四款法國香檳和南非氣泡酒，結果許多都錯把南非的當香檳。至於甚麼叫Cap Classique呢？要知道香檳一字受法定保護，只有法國香檳法定產區的出品才稱得上香檳，其他地方的有氣酒就各有不同名字。意大利有Prosecco，西班牙有Cava，南非的就叫Cap Classique，「Cap令人聯想到南非的Cape Town(開普敦)、Cape of Good Hope(好望角)，好易記。」

南非的Cap Classique風味貼近香檳，皆因南非種植普通已有三四百年歷史，所種的品種多來自外地，包括Cabernet Sauvignon和Merlot等。而Wilson手上的這一瓶，來自南非知名產區Stellenbosch，就是用上Pinot Noir、Chardonnay及Pinot Meunier，品種跟法國香檳所用的一致。「其他國家做的有氣酒，多數用當地的葡萄。」Wilson解釋。此外，Villiera酒莊仿效香檳的做法，依足第一期發酵、第二期在瓶內發酵、然後陳化，風味自然貼近香檳。「氣泡幼細，色澤金黃，礦物味近似清新的Blanc de Blancs香檳。價格比香檳平一截，可以好豪氣地喝。」周末周日，在家悠閒自製 brunch，例如用煙三文魚配半熟蛋，再開瓶Cap Classique盡情喝，快樂似神仙。

西·酒檔 SAI Liquor

地址：西營盤高街37號地下(堅尼地城及灣仔設分店)

電話：2838 2028

營業時間：1pm-10am

註：Villiera Wines Tradition Brut NV $198

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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