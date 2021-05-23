最近天氣這麼好，最適合跟朋友一起外出，享受下午茶，打卡拍照。中環酒店The Murray Hong Kong最近新推出了下午茶套餐，充滿夏日氣息。

初夏遊園下午茶（$728/2人）以夏日園遊會為主題，一共有五款甜點、五款鹹點和鬆餅，最特別的是酒店自製的五款手工果醬：橙花無花果、香桃玫瑰、士多啤梨接骨木花、雲呢拿大黃和薰衣草黑莓，供客人享用，最適合配上新推出的橙味鬆餅。

甜點都是以夏日水果為主，配上裝飾花朵，賣相可愛。雙桃忌廉撻上有粉紅色的小花，微酸的檸檬忌廉，配搭桃肉，非常清新。柚子茉莉泡芙是餐廳的招牌甜點，口感輕盈的茉莉花香忌廉，外層有清甜柚子果醬。杏仁奶凍口感順滑，配搭芒果和熱情果，充滿夏天氣息。

下午茶套餐更附送英國品牌Jo Malone London的古龍水體驗裝，籐籃包裝載著，就如去了野餐，十分可愛！

初夏遊園下午茶

日期：即日至6月30日

時間：2:45pm-4:15pm，4:30pm-6pm

價錢: $728/兩位

Garden Lounge

地址：中環紅棉路22號The Murray Hong Kong酒店花園樓層

電話：3141 8888

營業時間：12nn-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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