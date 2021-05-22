香港人喜歡吃炸薯條，近年還用氣炸鍋製作，愛它不油膩，但隨時吃下致癌物。勵進國際培訓學院營養學課程總監Victor Ho解釋，氣炸鍋透過高溫令薯條變得脆口，過程令薯條產生可能致癌的化學物質丙烯酰胺。而丙烯酰胺於澱粉質的含量特別高，薯條正是碳水化合物特別高的食品。另外，水分含量低的食物，有十分脆口感覺，最終生成的丙烯酰胺含量特別高。而且氣炸薯條需要以攝氏180-200度製作，溫度愈高所產生的丙烯酰胺含量愈多，攝取過多可能影響細胞的基因 神經系統、肌肉活動。

綠茶含兒茶素 屬強力抗氧化物

在天然食物中，有部份含有中和丙烯酰胺對人體造成傷害的營養，例如綠茶，Victor指出，綠茶含有兒茶素EGCG，屬於強力抗氧化物，多出現於龍井茶葉和日本綠茶，以龍井為例子，每100克含有高達30至40克兒茶素。由於綠茶是未發酵茶葉，所以不建議加入攝氏100度水溫浸泡，最好使用溫度介乎攝氏70至90度溫度的熱水，每日飲4至5杯已經做到很好保健療效。不過綠茶含有豐富維他命K，有凝固血液作用，不建議服用薄血丸人士飲用過多綠茶。

迷迭香有助抵消丙烯酰胺

另一種食物是迷迭香，每100克約有5克鼠尾草酸，有助抵消丙烯酰胺對腦部造成的毒性，每日飲用一杯5克新鮮迷迭香焗茶已足夠，但孕婦不適宜飲用，因為可能增加流產風險。另外，藜麥含有一種活性成份檞皮素，每100克藜麥約有15毫克。檞皮素是一種強力抗氧化劑，協助中和因人體處理丙烯酰胺過程中所產生的大量自由基，而這些自由基會影響人體的神經系統。蘋果亦含有檞皮素，每100克約有5毫克，建議連皮進食，因為檞皮素保留在外皮而不是果肉，建議每日吃1至2個已經可以。

採訪、攝影：《飲食男女》

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