蒜茸粉絲蒸龍蝦

材料:

澳洲龍蝦 2隻 (每隻約14両)

粉絲 1小包 (放入凍水浸至軟身)

蒜茸 2湯匙

陳皮 少許

魚露 少許

糖 適量

鹽 適量

葱花 適量

做法:

1. 粉絲放入凍水浸至軟身;蒜頭切碎;陳皮浸軟後切絲;兩隻龍蝦身斬件洗淨後,備用。

2. 將蒜茸、陳皮絲、魚露、鹽及糖混合,灒入滾油撈勻,先加入一湯匙陳皮蒜茸與粉絲撈勻,然後鋪到碟上。

3. 再把龍蝦鋪在粉絲上,而餘下蒜茸也鋪到龍蝦肉上。以大火蒸約7-8分鐘;最後撒上葱花,淋上少許滾油即可。

Steamed Lobsters with Garlic and Glass Noodles

Ingredients:

Australian lobster 2 pcs (14 tael for each)

Glass noodles 1 small pack (soak in cold water till softened)

Minced garlic 2 tbsp

Dried tangerine peel little

Fish sauce little

Sugar some

Salt some

Chopped scallion some

Method:

1. Soak glass noodles in cold water till softened; mince garlic; soak dried tangerine peel till softened, finely shred; chop two lobsters’ bodies, rinse, set aside.

2. Mix minced garlic, dried tangerine peel shreds, fish sauce, salt and sugar, mix in boiling oil, add 1 tbsp of the mixture into the glass noodles, mix well, then place onto a dish.

3. Place lobsters over the glass noodles, add the remaining garlic mixture onto the lobster meat. Steam 7-8 mins in high heat, garnish with chopped scallion, drizzle a little boiling oil, serve.

