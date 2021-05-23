香港人一向愛吃日本海產，除了刺身，近年還極流行生蠔。銅鑼灣新開張日本餐廳牡蠣小屋就店如其名，是主打日本蠔的餐廳。

餐廳每天提供至少三個產區的日本蠔，較搶眼是令和生蠔(巿價$158起)，來自岩手縣，近年在凍肉店、餐廳常見，價錢的確比其他店舖貴，但生蠔表面鋪滿三文魚子、魚子醬和北海道海膽，配上自家酸汁，肉質肥美爽口，味道甘甜，加上所配搭的材料，便嚐到不同層次的鹹香。

除了產區多變，還有一種不少日本人吃蠔的方法，如鐵盒燒生蠔($220/半打)，先把生蠔放在鐵盒中，添加適量清酒，然後放在客人面前烤15分鐘，烤香時已聞到酒香，烤後廣島蠔鮮嫩多汁，味道鮮甜。店內也有其他刺身供應，Kagura彩虹魚生飯($198)一共有8款配料，包括海草莖、山芋蓉、蠔、免治呑拿魚、白飯魚、飛魚子、三文魚子和北海道海膽，客人可以自行配搭魚生飯，因為配料中有山芋蓉和海草莖，口感像納豆般黏稠。刺身盛($440)裏會有三款每天空運的新鮮魚生，還有帆立貝、牡丹蝦、北海道海膽，刺身的色澤光鮮，味道新鮮。

口味地道，惟價錢不便宜，惟有安慰自己未能飛往日本時，想吃日本蠔就惟有在此了。

採訪、攝影：《飲食男女》

牡蠣小屋

地址： 銅鑼灣駱克道459-461號The L.Square10樓

電話： 2143 5655

營業時間：12nn-11pm

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