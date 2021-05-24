疫情導致經濟不景，有危便有機，有餐廳結業，也有人因此而創業。最近上環有家新開業的法國菜小店，門面不起眼，但老闆兼大廚Ricky來頭不小，入行短短六年，已先後在世界各地多間米芝蓮餐廳工作，包括日本東京的L’Effervescence、瑞典的Frantzen、香港的arbor及法國馬賽的Le Petit Nice。去年因為疫情回港，才自立門戶，跟台灣的女朋友合作開餐廳。

店很小，只有十多個座位，開放式廚房前只有Ricky一人主理，人手有限，不做午市，晚市供應$688/位的六道菜嘗味餐單。先來白麵豉粟米湯，口感頗滑，除了喝到新鮮粟米的香甜，又有麵豉的鹹香。配料還有有西米和粟米心，頗有新鮮感。薯仔可樂餅，外層香脆而不膩，薯蓉加了雞蛋和橄欖油，配蒜茸辣椒醬吃，十分開胃。菜式由賣相到配搭都令人有新鮮感，本地魷魚用海鹽醃完再輕燒，味道新鮮有咬口，伴西蘭花醬汁、薄切西蘭花和柚子一起吃，口感豐富。

青口海鮮飯，日本米用青口上湯煮完再煎香，飯粒軟糯，底部有飯焦，伴鮮甜的青口，味道香濃。澳洲和牛用M5級，不會太油膩，醬汁都有心思，用枸杞葉來做蛋黃醬，味道特別甘甜。配菜是台灣當造的茭白筍，嫩滑又多汁。額外加錢吃的香煎馬友，半煎焗的做法，外層酥脆，火候不錯。醬汁用螢光魷魚來做，味道鹹鹹香香，配菜都下了心思，台灣萵筍加了自家醃的紫蘇醋和紫蘇粉，味道爽甜又清香。

甜品是台灣菠蘿，分別有兩種做法，一種將菠蘿鹽焗，另一種用八角和糖漿醃，伴日本豆醬做的忌廉和春卷皮脆片，味道酸香有層次，平日不喜歡吃甜品的人，都忍不住吃掉。

整體用料時令，做法有創意，配搭和醬汁有心思，吃出大廚的心思。收費不便宜，卻吸引不少食客來捧場。周末至少兩星期前預訂，有心吃趁早預訂。

採訪、攝影：《飲食男女》

Le Vallon

地址：上環樂古道2號邦暉大廈地下C號舖

電話：9540 2437

營業時間：星期二至日6:30pm-10pm，星期一休息

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