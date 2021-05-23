肉骨茶、喇沙麵，香港吃新加坡菜總好像總是千篇一律，不過中環新開幕的「Whey」，會給你耳目一新的體驗。「在Whey 的餐單，都以我在新加坡成長時遇到的食材入饌，菜式並非單純要重新演繹那些傳統星洲菜，而是希望在創作過程中加入我熟悉的新加坡風味，設計獨一無二的菜式。」主廚Barry Quek說道。

有留意本地精緻餐飲界的朋友，也大概認識Barry。這個來自新加坡的小子，履歷過人，曾在世界各地米芝蓮星級名店學藝，包括新加坡三星餐廳Joël Robuchon、比利時一星餐廳 In De Wulf、墨爾本三帽餐廳Attica、倫敦一星餐廳Portland等，粒粒皆星。而他本人數年前曾在中環自立門戶的新派歐陸菜Beet， 大玩本地食材、發酵風味，口碑極佳。過去一年，他就利用疫情時間，重新發現家鄉風味，這間「Ｗhey」正是他的實驗成果，希望將各式各樣的新加坡食材，結合過往在歐洲各地所學，融入到當代精緻飲食的語境之中。

「我認為新加坡風味相當的豐富而強烈，爆發力十足，調味上運用大量香料，而我在外遊歷學藝時所見所學，則相對地細膩，簡約得多。」Barry 說道。由於新加坡是多種族國家，飲食文化多元，發揮空間極大，但風味獨特且複雜，怎樣去梳理運用，對自少受西廚訓練的Barry絕對是挑戰。「因此我們在創作過程中，需要抽走很多歐陸菜的元素，並在菜式之上以更多新加坡色彩去填補。」前菜的烤帶子，他就配上一個大樹菠蘿配合帶子裙邊上湯打成的泡沫醬汁，並在上面撒上鹹香十足的蝦鬆，熱帶水果的濃烈甜香，襯托淡雅海鮮風味，配搭出奇的感覺清新，且沒有丟失任何一種食材的性格。猶記得Barry在Beet做的酸種麵包水準極高，今次餐單他又再度施展烘焙天分，特別設一道法式牛油軟包，軟包的麵糰加入娘惹菜中常用於燜雞、燉菜的印尼黑果。烤好後又在麵包上掃上黑果糖漿，客人可再配搭黑果泥享用，麵包吃來軟熟香甜，當中帶有黑果如可可果般的獨特甘香，滋味獨特。

他又選擇新加坡街知巷聞的小食，作為風味基礎創作主菜。「我一向很喜歡用咖喱喇沙拌飯來吃，在Whey 我們選擇了用蒟蒻飯入菜，帶出獨特的口感。」 蒟蒻飯用意大利飯的方式料理，加入用花蟹蟹殻熬製而成的蟹湯炒製，並加入自家製的喇沙醬與喇沙葉，伴以花蟹肉上菜。起初以為吃起來會似蟹粥，但蒟蒻飯彈牙爽身的口感，剛好掛着辛香鮮濃，久吃不膩，惟略嫌喇沙湯的風味較簡單，欠一點香料繽放的感覺。肉類主菜，Barry就以肉骨茶為靈感，將之放進一道烤豬肋肉之中。「在新加坡我們吃的肉骨茶，通常帶有濃烈的白胡椒辛香風味，而我們將此版本注入在Whey的肉骨茶之中。」他道。肋肉一般掃上胡椒濃汁烤製，做出如叉燒般外焦內軟的口感，上菜配以肉骨茶的湯汁、黑蒜泥、烤豬心和自家製酸菜，不失肉骨茶本色之餘，亦帶出一種法式料理的細膩諧協。

甜品環節，Barry竟將異香濃烈的榴槤帶入餐廳中。「我們稱榴槤為果王，也是我個人最愛的水果，我們取出果肉，並用以製作雪糕的基底，我希望在甜品中，放入一種鹹味的元素，為了平衡榴槤的強烈風味，我們試過了不同的食材，最後選擇了魚子醬作配搭。」雪糕偏奶香，感覺主廚有盡力壓着貓山王的風味，而魚子醬的獨有海水鹹香，呈現得相當有趣，鹹甜有致。以不一般的鹹甜組合作結，看得出Barry這位年輕主廚的膽識與創意，在昋港確實少見，開業後的發展，更叫人期待。

採訪、攝影：《飲食男女》

Whey

地址：中環威靈頓街198號The Wellington 高層地下

電話：2693 3198（現只開放5月25日起之訂座）

營業時間：6pm-10pm

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