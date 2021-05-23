「現在有些蛋糕款式，會放很多東西在上面，令到蛋糕看起來很華麗，但我本身喜歡比較簡單的……」Joy 說道。她是文青勝地大南街附近小餅店「羽」的老闆，雖然她明白到要在這幾條小街殺出重圍，甜點蛋糕賣相好夠打卡無比重要，不過她依然認為味道先於一切。「當你要用到糖皮裝飾，其實會令蛋糕吃來味道變差，我想要做的蛋糕就是看起來要美觀之餘，整個蛋糕上面的全部材料，吃起來也要好。」

她做蛋糕，總是帶着這樣純粹的心情。經營一間餅店如是，由做餅到看舖也是自己一個，一路走來，靠的都是一股儍勁。「我也覺得自己儍 ，因為我單純喜歡做蛋糕而已， 而不算是個懂得做生意的人。」Joy苦笑道。她把做蛋糕當作事業原因，要追溯至六、七年前，到日本東京工作假期的歲月。「最初不太適應，因為我日文不算太好，也沒試過一個人去旅行或在外地生活，起初是真的不太習慣，但當學了做蛋糕之後，心情就好起來。」

日本苦練 學做栗子蛋糕

那時，她到了一所家庭式的甜點教室，以小班形式學習了一年多的時間，雖然她在香港也有學過做蛋糕，但在那邊的文化，卻給她截然不同的體驗。「日本人要求很細緻，每樣動作、步驟也比較仔細，而且他們很有趣，課堂完成之後，香港大多會有人幫手清潔用具，而在日本就會由學生自行處理用過的工具。」好像拂打雞蛋，打蛋漿的要求便很高，他們會用特別慢的速度去發打，令更多空氣進入，更加鬆軟的口感。好像店裏現在賣的栗子蛋糕就是當日在日本苦練的成果，在朱古力蛋糕上那些綿滑的法國栗子蓉，唧花要做得順暢完好可不容易。「那邊的老師總是放手讓同學自己試，堅持要我們親手把蛋糕完成。」

工作假期完結後，她更加下定決心要全身投入烘焙事業，所以沒有重操故業做文職工作，而是加入了ABC Cooking Studio教人做蛋糕，不過老師生涯，只維持了短短一年。「教人做蛋糕，當然收入較穩定，亦都沒那麼辛苦，但因為我性子急，每當學生做得不夠好，便很想出手幫忙完成，自己總是覺得，喜歡落手做，多於教導他人。」由雞蛋、麵粉轉化成蛋糕的樂趣，總是令Joy 難以抗拒，所以大約半年前，她決定自立門戶，膽粗粗開了屬於自己的蛋糕店。

一人小店 餅房中單打獨鬥

「蛋糕全都是我一個人做的，家庭式手作，平日勞損多，所以都比較難找人跟我拍檔，跟我一起這樣做。」Joy每天都在餅房中，單打獨鬥一整天。「自己比較喜歡做小巧的蛋糕，跟出面多做原個蛋糕，再切件售賣不同，製作需時，我做一款要花兩個小時，才做到十多件，但當見到它們小小一件，小小一件 ，排列在一起，我便覺得滿足感很大。」不少客人都喜歡這些小小一個，賣相精緻的原個蛋糕，收到的感覺就像獨享一個完整的蛋糕那樣，不需要跟別人分享似的，這樣的設計，也令不少客人選擇作為「散水餅」派給同事朋友。而客人的讚賞，Joy 做蛋糕幾乎沒想過成本，款式多，但每款卻只做幾件，限量供應，因此賺得不多。「由開舖至今，大概推出了二、三十款左右吧，每次鑽研新款式都需要不少時間，因為一來要看看口味對不對，二來要視乎裝飾和造型，往往要用上一個多月。」

餅櫃款式眾多，叫人花多眼亂，賣得最好的是焦糖脆脆（$38），外面是軟滑的紐西蘭淡忌廉，上面就是自家製的焦糖脆脆，金黃香脆，沒有焦燶的苦澀味，裏面的蛋糕底比起一般的海綿蛋糕濕潤，用日本雞蛋、麵粉製作，吃起來不會太過乾身，分外軟綿。另一款焙茶朱古力慕絲蛋糕，則是最新創作，朱古力慕絲夾了帶微甘的焙茶慕絲，還有一層紅莓醬夾心，吃起來酸甜有致。她也用時令材料以台灣金鑽鳳梨製作果撻，屬期間限定。「這個蛋糕的想法，就是要嘗試用盡整個鳳梨，不要浪費。」裏面有齊鳳梨忌廉、鳳梨果醬和鳳梨乾，酸酸甜甜，口感有滑有脆有爽，層次豐富。

做到通頂 繼續堅持下去

一個人經營的好處，大概就是可以無拘無束，自由創作，但另一方面，也要面對現實，一對手，可以做的確實有限。「工作時間真的很不平衡，剛開店的時候，真的時間不夠用，試過做到凌晨5、6時，才真正把工作做完，接着去睡一下，又要回來工作。」Joy搖頭說道。雖然辛苦，然而她卻從不願意妥協。「自己亦有想過是否應該在時間上或者製作的程序上取捨，但當自己做了各款蛋糕出來後，覺得看起來賣相好便很高興，所以也沒有改變初心，繼續做下去了。」

採訪、攝影：《飲食男女》

羽Ｈane Workshop

地址：深水埗汝州街138A地舖

營業時間：星期二至日12nn-7pm

電話：6123 0536

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