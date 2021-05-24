又一老店宣佈結業。位於元朗教育路旁某條小巷內的「東江飯店」，一直是元朗人心中的隱世好食店，不過網上卻傳出將於5月底結業，不少網友留言大嘆可惜，有網友留言：「我見有不少人食，為甚麼結業？」「老字號也要結業！」

小店裝修簡陋，店內只有兩三張圓形木摺枱，掛在牆上的菜牌及時鐘，亦明顯經歷了時間洗禮，但依然深受元朗街坊喜愛。一到午飯時間，小店座無虛席，不少食客更排隊等候外賣。他們為的是這裏的金牌鹽焗雞飯（$42），用上皮下脂肪少的農場走地雞，雞皮充滿油香，雞肉軟滑有咬口，伴隨着的沙薑醬和蒜茸辣醬，拌上飯來，再添多份惹味。小店也有賣小菜，其中酥炸大腸，更是專欄作家林澄光至愛，梅菜扣肉亦獲不少網友垂青。

記者5月24日上午致電該店，老闆李先生承認小店的確將於5月31日結業，他指店舖裝修老化，廚房完全沒有冷氣，在炎炎夏日下工作很辛苦，加上他年紀漸大，故決定結業。不過他解釋這只是暫休，找到合適舖位後，會東山再起。

採訪、攝影：《飲食男女》

東江飯店

地址：元朗教育路88號地下

電話：2477 5510

營業時間：星期一至日 12nn-2:30pm，6pm-10pm

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

嚴選9大香港製造醬料，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買，齊撐Made in Hong Kong！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！