《飲食男女》一向致力為大家發掘美食，今次首度推出「本地好醬禮包」，全為編輯部嚴選之優質食品，一律Made in Hong Kong，撐香港有好貨！

本地好醬禮包[包送貨]

壹會員定價: $628｜升級壹會員優惠價: $548

食品包括：

大孖醬園盆鹽、大孖醬園XO醬、廖孖記腐乳、余均益辣椒醬、本農黑毛豬油、大澳益昌號幼滑香蝦醬、The Nutter粗粒花生醬、永年士多麻辣醬

每套附送:

Nicole’s Kitchen蘋果洛神花山楂果茶 (隨身飲) 原價$128

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本地好醬禮包 尊貴版[包送貨]

壹會員定價: $848｜升級壹會員優惠價: $758

食品包括：

頤和園御品醬油(翕仔清) 、大孖醬園盆鹽、大孖醬園XO醬、廖孖記腐乳、余均益辣椒醬、本農黑毛豬油、大澳益昌號幼滑香蝦醬、The Nutter粗粒花生醬、永年士多麻辣醬

每套附送:

1. Nicole’s Kitchen蘋果洛神花山楂果茶 (隨身飲) 原價$128

2. 《香港美食明信片》一套十張 原價$76

立即購買 本地好醬禮包 尊貴版

購買日期：2021年5月24日至2021年6月2日

預計送貨日期：2021年6月15日起至6月尾

食品簡介:

1. 頤和園 御品醬油(翕仔清) 125ml *只限尊貴版

全城最貴醬油，零售價貼近$200（125ml)! 頤和園由已故黃老太創辦，宗旨就是做無添加優質醬油。招牌貨御品醬油，是福建醬油，發酵期達一年以上，把深層的黃豆精華提煉出來，色深、濃稠、豆豉香味濃，不會死鹹，適合直接蘸食。

2. 大孖醬園 XO醬200g

逾60年歷史醬園，以本地生產豉油、麵豉馳名。XO醬材料與油的比例為8:2，啖啖咬到瑤柱蝦米火腿。2020年有「食神」之稱的名廚戴龍師傅，為《飲食男女》一口氣品評16款XO醬，大孖XO醬為雙冠軍（另一為台灣品牌），他指：色澤金黃，偏辣，撈麵最佳。

3. 大孖醬園 盆鹽250g

大孖醬園另一招牌作。醬園在生曬醬油時，瓦缸底留下結晶的鹽塊，搥成碎粒，就是盆鹽了。它保留豉油發酵的精華，鹹鮮俱全且帶豆香，具提鮮作用。由於是天然産物，亦受天氣影響，數量珍貴稀有，全年只產約1,000瓶，客人要加入輪候名單才能買到，令它更添傳奇。

4. 廖孖記 腐乳255g

106年歷史，老一輩無人不識的香港老字號，又有腐乳王之稱。傳至第三代，仍堅持古法生產，用石磨磨豆機、天然發酵，每日限量做200瓶，重質不重量，難怪在一般超市買不到。執著到一個點，送貨也自己來，怕其他人搖散其產品。一吃，腐乳鬆、化、香而不死鹹，用來伴白粥，已是佳餚。

5. 余均益 辣椒醬250g

本地辣椒醬名牌。1922年由余氏創立，賣順德甘竹灘風味的辣醬，福建辣椒乾及鹽醃辣椒佔六成，配番薯蒜蓉白醋等煮醬，味道香辣得來帶點酸，配粉麵吃一絕。由第二代接手後，作風保守，不願上架超市，堅持在本地用石磨來磨、用木桶盛醬，重質不重量。至今傳至第三代，仍守著這宗旨。識貨的食店甚至六星級酒店都指定用其辣醬奉客。

6. 本農 黑毛豬油160g

本農是一家本地飼養的黑毛豬專賣店。黑毛豬原籍西班牙，2014年由台灣引入，香港飼養，正宗「港豬」。取其脂肪，加上乾葱、洋葱煉製而成豬油，不含添加劑。一打開即嗅到帶些葱的香味，零臊味。用來炒菜，香噴噴，或拌飯，加些醬油成豬油撈飯，包保吃到碗底朝天。

7. 大澳益昌號 幼滑香蝦醬340g

83年老字號，做鹹魚起家，後來也做蝦膏蝦醬。即使自2012起港府禁在本地拖網捕魚，大澳蝦醬業式微，店子仍堅持外購銀蝦，經發酵、攪拌，靠陽光渾然天成，純手工少量生產，蝦醬香甜不腥，用來炒通菜或蒸豬腩肉一絕。

8. The Nutter 粗粒花生醬320g

一對80後夫婦創立的新晉品牌，專做果仁醬，花生/杏仁/腰果/榛子等，只用優質果仁，不添加糖、油、鹽和添加劑，果仁味鮮明，成本高，一瓶花生醬公價$68（320克），但識欣賞的人不少，無印、誠品也有售。招牌粗粒花生醬，成份100%花生，味道甘香、質感濃厚，並有粒粒花生碎，更添咬口。

9. 永年士多 麻辣醬180g

六十年代在元朗開始經營雜貨店，八十年代增加車仔麵，大受歡迎。第三代接手後開始變革，在市區開分店，並設中央工場，去年推出招牌的辣汁和麻辣醬。麻辣醬由四川師傅傳授秘方，尤其重口味，又麻又辣，可做涼菜如拌青瓜、皮蛋，也可加水做火鍋湯底，或做雞煲，食法多變！

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