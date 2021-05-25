中環繁忙時間人多車多，上班族在路上總是爭先恐後，深怕慢了一步會遭社會淘汰，叫人難以喘息。下班後，真的想沉澱一下，是夜到訪蘭桂坊一間新開的日本菜餐廳，肆意飲飽食醉。餐廳位於德己立街一條小巷裏面，有種尋幽探秘的感覺。走了不夠廿步，驚覺一間裝修簡樸但有品味的小酒館，裏面坐了幾枱客人，大家也在喝酒聊天，沉醉於屬於自己的小空間。

翌日早上還要為生活拼命，即使酒櫃收藏着不少日本威士忌，也決定滴酒不沾。菜單就只有一頁，簡潔，菜式如做得好，有時毋須太多。先來三道頭盤，油甘魚刺身本已肥美，廚師再以三文魚子點綴，提升口感；吞拿魚腩本應可以豪邁地切得厚厚奉客，但廚師卻加入醋、香葱打成魚蓉，由食客自己以紫菜包着來吃，玩味是有的；火炙帶子當然有輕微烤過，但仍能保持鮮嫩，配搭了牛油汁，意外地和諧。

熱盤選擇不多，即管甚麼也叫。日本蜆巨型鮮美，加入自家熬製的高湯，更多添一份清甜；點了吉列炸雞，雞扒切了四件整齊地放在碟上，賣相眼前一亮，外皮酥脆，但稍欠肉汁；和牛釜飯本來已夠霸氣，但還要貫徹下班後報復式消費的態度，加錢配了根室海膽，釜飯熱度不足，但和牛、海膽、溫泉蛋和飯粒拌勻後，一併放入口中，就像把大口怨氣吞噬，明天重新來過。

重生前，也要為自己兩、三小時的享受找數，的確有點昂貴。食物評分有3.6分，但每人也心中有數，還是留待閣下發掘吧！

採訪、攝影：《飲食男女》

Roji

地址：中環德己立街20A號地舖

電話：從缺

營業時間：從缺

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