自從疫情爆發，食物關注組大勢崛起。坐擁4.8萬粉絲的香港沙爹牛肉麵關注組，因版主政治立場而爭議不斷，有人另起山頭，創立金黃沙嗲牛肉關注組，到底是何方神聖？

因政治立場而另起爐灶 黃金沙嗲牛有16,000會員

芸芸食物關注組中，唯獨沙嗲牛肉麵分成兩大陣營，有留意他們動向，都知道因原有沙嗲牛肉版主接受大台訪問，被質疑立場。既然舊版主接受大台訪問，今次就訪問已獨立開設關注組的另一個版主Sammy。

Sammy跟管理員Brian是認識10年的朋友，Sammy同時是成人用品店18Gifts老闆， Brian則從事金融業。「當時另外一個沙嗲牛肉群組版主，接受了大台訪問，因為這個訪問，有很多同路人谷友，認為大家理念不同。」

二人決定為同路人創立新關注組，Brian坦言本身對所有美食感興趣：「我本身喜歡沙嗲牛肉，但還未去到要鑽研的級數，自從成為版主，一知道哪間沙嗲牛肉麵餐廳同一立場，便身體力行去嘗試。」

版主工作繁複 暫時未有廣告

別以為做版主，只是出post咁簡單，其實要投放大量心機和時間：「最難忘是創立群組首兩日，當晚我9點成立，首24小時已經超過5,000人申請。我2點才睡覺，8點起床，已經有多1,000個申請，真的很震驚。」Sammy回憶當時情況猶如上班制：「他朝九晚五要上班，而我沒有限制上班時間，所以他負責早上審批，而我負責凌晨，二十四小時不斷進行審批。不眠不休審批，只因想盡快讓成員進入群組。」

立場鮮明，會否有相反立場的人進來搗亂嗎？Brian說他們設定了幾條問題，要全部答對才會獲批，被拒絕人數約有2,000人。但他指關注組亦存在一位「藍絲」，他就是大名鼎鼎的Matt哥：「當時我有問大家意見，當然大家都清楚他是甚麼人，我徵詢過大家之後，大家都議論紛紛，但拒絕他入群組的不算多。」Matt哥進入關注組的作用是負責搞笑的效果，Brain認真說﹕「我們衡量過如果他進入群組後，就算他想搞事，我們也能夠制衡他。」

有一個問題大家都非常好奇，到底做版主，有沒有收入呢？Sammy大笑指暫時還未有廣告：「但我們也不抗拒，也歡迎廣告商，哈哈哈哈哈……」Brian補充：「如果是相同立場，不管是否收費，若果想我們幫手宣傳，我們絕對樂意去嘗試，當然要質素可以接受才幫忙，我們絕不會把難吃的寫成好吃。」

版主真心推薦三間沙嗲牛麵

他們分享對挑選沙嗲牛肉麵的準則，除了食店要同一立場，質素亦要有保證：「有時觀察到旁邊食客的沙嗲牛肉色澤不吸引，那麼我也不會考慮。」Brian不希望牛肉有太多鬆肉粉：「因為成本問題採用雪藏牛肉，我理解無可避免要添加鬆肉粉，但不能太多。」他指沙嗲汁是沙嗲牛肉的靈魂，不可以只有鹹味，必須要用洋葱炒過。Sammy則對肉質有要求：「有些牛肉過份有嚼勁，很多時候都咬不開，最緊要牛肉夠爽口，能夠咬爛並吞下肚。」

Brian和Sammy推薦了三間心水的沙嗲牛肉餐廳。第一站是筲箕灣峰G館，常餐($48)是基本款式，沙嗲牛肉份量足，且鬆肉粉不多，仍能保留牛肉味，醬汁調得好：「帶有辛辣的感覺，我自己比較喜歡。」沙嗲牛包($38)是新產品：「特別在不是漢堡包做包底，而是用豬仔包，加上芝士，味道很特別。」老闆還設計了沙嗲牛煎蛋飯($58)，因為他也明白有些客人想飽腹感重一點，或是午飯時間也能吃沙嗲牛肉。

第二站移師到新蒲崗的濃姐茶餐廳，賣點是大件夾抵食！Brian說這區比較多工廠和民居，所以份量比較多，價錢相對便宜。配搭又多元化，例如沙嗲牛肉紅腸辛辣麵($37)和沙嗲牛肉叉燒米粉($35)。

Brian點了一份沙嗲牛肉紅腸辛辣麵：「一般茶餐廳不常提供辛辣麵，以這個價錢和份量，已經算多。」他提醒辛辣麵連湯底吃的話比較辣，相信他們有添加辣粉，牛肉份量起碼10片以上。Sammy對肉質滿意：「牛肉好吃，肉質不會過韌，易咬開。」

他們推薦的第三間餐廳，屬於同一區的茶餐廳肥仔銘。沙嗲牛肉麵拼熱香餅($39)是最受歡迎的套餐，但要品嚐也得講運氣，一般下午3:30前就賣完。吃不到可試試沙嗲牛肉麵。Sammy選擇了沒有湯的牛肉麵：「這款是乾撈麵，這吃法在坊間並不多。」Brian大讚其沙嗲：「三間餐廳中，這裏的沙嗲味最重，不會偏甜，聞到花生香，吃下去也有花生味，只差在沒有看見花生粒。」如果可以選擇，他們一致選擇沒有湯，因為可以吃到沙嗲真正味道，不用被湯溝淡。王牌熱香餅也非常出色，Brian稱熱香餅一端到桌子上，便聞到雞蛋味很香：「吃下去蛋味不算濃烈，但從香味可以得知他們用了很多雞蛋。」

在吃麵中途，Sammy提議放一塊沙嗲牛肉在熱香餅上，「這個吃法是我們即興想出來的，不論是新舊沙嗲牛群組，也未曾有人這麼吃過，撈在一起變沙嗲熱香餅吧。」不過吃完後他不建議向關注組組員推介這個吃法：「沙嗲牛肉的鹹味蓋過了熱香餅的味道，不太匹配。」

所謂權力越大，得到的利益越多，但Brian強調：「我們從不用自己身份向餐廳索取優惠，純粹是一個普通食客。」第一、二次去試吃時，也不會跟老闆們表明身份，然後索取優惠或取個方便免排隊：「不想因為我們是版主，而做得特別精緻或者多份量，我們想表達最真實的食評給大家。」

沒有額外收入，日常工作量增加了，做義工值得嗎？Brian反思這個群組的作用：「坦白說社會運動之後，年紀也不小，如果要我身體力行，坦白說我做不到，我一直在反思到底我可以為同路人做甚麼事情，除了捐錢之外。」他說這個關注組成了很大契機，發現原來他或多或少能出一些綿力，所以真的感到很開心。」Sammy也同意：「而且沙嗲牛肉具有香港風味，可以成為推廣沙嗲牛肉的人，是很開心的。」

採訪：李詠儀

攝影：《飲食男女》攝影組

峰G館

地址：筲箕灣筲箕灣東大街4-10號東寶大廈地下3D號舖

電話： 2348 6988

營業時間：7am-6pm

濃姐茶餐廳

地址：新蒲崗崇齡街91-93號安強大樓地舖

電話： 2326 0186

營業時間：5am-9:30pm

肥仔銘茶餐廳

地址：新蒲崗錦榮街9號地舖

電話： 3542 5028

營業時間：7am-3:30pm

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