麵醬梅子蒸紅鮪

材料:

麵醬 2湯匙

梅子 2粒

紅鮪1條

葱 2棵

薑 50克

油 2湯匙

蒸魚豉油 1湯匙

步驟‌:

1. 葱白切段,葱綠切粒;薑切片;壓爛梅子及取出核。

2. 將梅子、麵醬混合,攪拌均勻,成為醬料。

3. 紅鮪印乾水分,將紅鮪擺上碟,再將葱白、薑放在魚肚內,將醬料放在紅鮪上,以大火蒸紅鮪8分鐘。

4. 加入葱花、滾油、蒸魚豉油。

Steamed Mangrove Snapper with Salted Yellow Beans Sauce and Chinese Salted Plum

Ingredients:

Salted yellow beans sauce 2 tablespoons

Chinese salted plum 2 pcs

Mangrove snapper 1 pc

Spring onion 2 pcs

Ginger 50g

Oil 2 tablespoons

Seasoned soy sauce 1 tablespoon

Steps:

1. Cut spring onion white into sections, dice spring onion green. Slice ginger. Crush Chinese salted plum and take out the seed.

2. Mix Chinese salted plum and salted yellow beans sauce, mix well as sauce.

3. Wipe mangrove snapper with kitchen paper, put mangrove snapper on the plate, put spring onion white and ginger into mangrove snapper, then put the sauce on mangrove snapper.

4. Steam mangrove snapper for 8 mins with high heat, put in diced spring onion, boiled oil, seasoned soy sauce.

----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

嚴選9大香港製造醬料,於「你的優惠」網上獨家發售,按此立即購買,齊撐Made in Hong Kong!

-----------------------------

工作辛勞想食餐好?《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯!