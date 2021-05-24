都說葡萄牙人是飯桶，吃飯量冠絕歐洲，而跟飯有關的菜式亦特別多，如葡式焗鴨飯，就是葡萄牙名菜之一。

「焗鴨飯的葡文名稱叫作Arroz de Pato，Arroz代表飯，Pato代表鴨，在葡萄牙是經常會吃的菜式，是很普遍的家庭料理。」John Rocha說。

要吃這道菜式不難，只要光顧澳門一些專吃葡菜的餐廳，都可能會找得到，「說到焗鴨飯，我自己很喜歡吃路環一間近沙灘的餐廳，那間味道不錯。又或者氹仔，在手信街附近有一家，由一位伯伯經營，他專們煮一些很傳統的家庭料理，有些菜式大家很少接觸，大家不妨去發掘一下，會有新的驚喜。」John Rocha說。

傳統在澳門或葡萄牙做法會是焗的，煮了飯後會放上葡腸及鴨肉，有些會再加蛋漿又或芝士，然後放進焗爐裏烤一烤，「但傳統焗鴨飯，入口會較為乾身，但很多人喜歡其鴨油的香氣，其次是葡腸會有些油慢慢滲到飯裏，很滋味。」

不過對於從小吃至大的John而言，感覺吃這個鴨飯吃得有點悶，所以就改變了少許煮法，像今日教大家的手拆鴨肉香橙飯，就是新派做法，不會像傳統做法般乾身，做法亦很適合在家製作，「其實這個飯的做法跟意大利飯有些類似，有次試過加意大利米去煮，但有吃過意大利飯的都知道，這個飯不能翻熱的，一翻熱就會變得黏黏糊糊，所以我就改良成使用泰國香米，一來一般家庭必定會有，其次是萬一吃不完，放置到隔天，只要加少許湯再煮熱就能再吃，味道依然美味。」John Rocha說。

除了煮法上近似意大利飯，John更特意加入橙，「橙汁一向跟鴨肉的味道都很配，可以解膩，但亦能提升味道，煮好後我還會再撒上少許橙皮，令香氣更豐富。」John Rocha說。

新派手拆鴨肉香橙飯食譜

材料：

鴨腿 2隻

鴨肉湯 6至8杯

洋葱 1/2個

米 150克

甜紅椒 1/3個

西班牙腸 或 葡腸 1/2條

橙汁 4湯匙

橙皮 1湯匙

牛油 1湯匙

鴨肉湯材料：

清雞湯 1公升

鴨腿 1隻

洋葱 1個

京葱 或 西芹 適量

做法：

1.鴨腿先用鹽及胡椒調味，大約醃半小時，然後用中火把鴨腿煎至表皮略呈褐色，每面約煎五分鐘左右。盛起鴨腿，保留鴨油，備用。

2.把清雞湯倒入鍋中，放入鴨腿煮沸，然後加入洋葱、京葱頭，煮約20至30分鐘，直至鴨肉腍身及熟為止。

3.把鴨肉撈起攤涼，然後把鴨肉手撕成一口大小的肉片。

4.原鑊保留鴨油，下洋葱粒，以中火煮至軟化有香氣，然後倒入鴨上湯。湯煮滾後加入白米及西班牙腸，加入鴨上湯以蓋過米飯即可，蓋上蓋，先以慢火煮10分鐘。

5.把鴨肉加入米飯中攪拌均勻，煮至米飯熟透，加入甜紅椒，半個橙汁拌勻，再煮十分鐘。

6.先試味，如味道不夠可加入鹽及胡椒調味，然後熄火，立即加入冰凍牛油拌勻，最後撒上橙皮，完成。

採訪：劉明慧

攝影：潘志聰、魯雋華

示範：鹹蝦燦John Rocha

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