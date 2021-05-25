材料：
1.百合2両
養心安神、滋潤皮膚、輕量補氣
2.花旗參約1両（切片）
滋陰、補氣、清虛火、抗疲勞、醒腦提神
3.麥冬2両
養陰生津、除煩潤肺，舒緩陰虛內熱引起的心煩
4 .乾螺頭約6塊（視乎大小）
健脾養陰
5.肉眼半斤
6.蘋果（蛇果）3個
生津、健脾
7.海竹頭3両
滋陰養血、補而不燥
8.鐵棍淮山2支
養陰補水
9.無花果 5-6粒
潤肺、清熱潤腸
做法：
1）肉眼凍水汆水
2）百合、麥冬分別浸15分鐘
3）花旗參用清水略沖
4）螺頭用熱水灼 3-4 分鐘清水略沖
5）海竹頭切塊，無花果剪開
6）蘋果去皮去心切件，未用放入鹽水避免氧化變色
7）鐵棍淮山去皮切段，未用放入鹽水
8）水大滾除花旗參外，其他材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲約2小時
9）最後加入花旗參，多煲約10分鐘，加鹽調味完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：陳秉謙、魯雋華
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