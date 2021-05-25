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湯水食譜｜湯水達人Natalie 熬夜燥底要飲 麥冬百合煲花旗參

1小時前

材料：

1.百合2両

養心安神、滋潤皮膚、輕量補氣

2.花旗參約1両（切片）

滋陰、補氣、清虛火、抗疲勞、醒腦提神

3.麥冬2両

養陰生津、除煩潤肺，舒緩陰虛內熱引起的心煩

4 .乾螺頭約6塊（視乎大小）

健脾養陰

5.肉眼半斤

6.蘋果（蛇果）3個

生津、健脾

7.海竹頭3両

滋陰養血、補而不燥

8.鐵棍淮山2支

養陰補水

9.無花果 5-6粒

潤肺、清熱潤腸

做法：

1）肉眼凍水汆水

2）百合、麥冬分別浸15分鐘

3）花旗參用清水略沖

4）螺頭用熱水灼 3-4 分鐘清水略沖

5）海竹頭切塊，無花果剪開

6）蘋果去皮去心切件，未用放入鹽水避免氧化變色

7）鐵棍淮山去皮切段，未用放入鹽水

8）水大滾除花旗參外，其他材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲約2小時

9）最後加入花旗參，多煲約10分鐘，加鹽調味完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：陳秉謙、魯雋華

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