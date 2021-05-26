「你現在可以買到的，我這個一定是最辣的，如果不是怎叫三級麻辣呢，你都知我咩料啦！」知！知你咩料啦！麻辣鴨血又可作火鍋湯底，又可伴飯、伴麵吃，疫情下大受歡迎，不少台灣過江牌子都先後賣斷貨，最近連身在台灣的杜汶澤，也加入戰場。

「其實我去台灣後，就發覺很喜歡吃這種麻辣鴨血，市面上買到的也不夠辣，我就很想出一個很辣的，因為我外父本身很喜歡吃辣，他整天揶揄我介紹給他的食物不夠辣，我就想出一隻很辣的鋤他銳氣。」外父刺激下，他託朋友介紹認識到台灣寧記的老闆，跟他提起這事，便共同研發了一款新的麻辣湯底，「比市面上所有出品也辣！」

一盒內有一包麻辣鴨血料理包、一包寬粉，煮法相當簡單，把麻辣鴨血湯料理包倒入鍋內，加入寬粉，以中大火煮2分鐘，湯滾後蓋上以中小火燜煮6分鐘，即成。湯汁黃金泛油光，辣得過癮有層次，伴隨濃郁花椒、胡椒香，當湯飲亦不覺膩，鴨血約有七至八件，夠大件厚肉，滑嫩非常，索滿湯汁，咬下去相當Juicy煙韌，有驚喜，寬粉掛汁。暫時只在傅珮嘉開設的台灣菜餐廳「尚青商號」買到，每盒$69，或者可到網店www.mit-store.com購買，限量1萬盒。據知現時網店已售出七七八八，想辣出一身汗，似乎要搶吧！

銷售點：「尚青商號」及網店www.mit-store.com

價錢:$69/盒

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