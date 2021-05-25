說到香港的熱狗店，大家一定會想起齊柏林熱狗店，近年發展迅速，不停開新店，目前已有35間分店，幾乎18區都能見到其蹤影。

然而最近他們在屯門開了一間新店，竟然不賣熱狗，而是近年大受歡迎的兩餸飯店。負責人之一Benson指，今次開店，並非因為跟風，而是因為對兩餸飯味道的回憶，「以前住的地方，附近有兩餸飯店，店內人員親切，而且食物夠家常，有親切感。」加上他接觸了飲食生意後，發現小店在香港即使做得如何厲害，也難以跟大集團鬥，於是他希望擴大飲食版圖。

兩餸飯是不少人心中的「頹飯」，亦是不少人糧尾首選。店主很進取，既要愈開愈多分店，也講求出品有水準。生炒骨用了腩排骨，先上粉炸兩次，令口感更鬆脆，之後再用秘製醬汁炒，味道酸酸甜甜，是不少街坊的心水選擇，每天也可賣出七八盤。另一受歡迎菜式則是在一般兩餸飯店較少見的辣子雞，味道麻香，香料味濃，雖然辣度不太夠，但亦夠惹味，拌飯一流。

價錢方面，兩餸飯$36 ，三餸飯$42 ，淨餸每款$40 ，在屯門紅橋這位置，尚算抵食，客人陳小姐說：「這條街的人很現實，如果不好吃，是不會光顧的，這店抵食而且份量多。」開店不夠一個月，已有不少回頭客，每天都可以賣出大約五百盒。不過Benson坦言毛利並不多，只是薄利多銷而已。

採訪、攝影：《飲食男女》

齊記美食

地址：屯門青菱徑3號東威閣地下G03號舖

電話：6320 2567

營業時間：11:30am-9:30pm

人均消費：$50以下

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