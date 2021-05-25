「你看整條街只有1/10檔口開的，很多也沒開，很難做，從未試過，做了這麼多年第一次。」一頭銀灰短髮，在女人街擺檔賣襪子的梅姐，看着兩旁的排檔也不禁嘆道。疫情下，零遊客，排檔檔主賺不到錢，決定不開檔，作短暫休息。即使開檔的，亦選擇縮短營業時間，晚上八、九時便收攤，以前是女人街的黃金時間，現在靜英英。

排檔沒開，令女人街形成一個新常態。女人街繼續人頭湧湧 ，不過不是到中間排檔shopping，而是到街道兩邊覓食。「比較容易看」、「是方便了的」、「現在終於看到那些食店了」不少來女人街覓食的食客指，現在不用走一圈來找餐廳，能輕易看清兩旁，而且明顯多了很多新餐廳，「現在很多新的，品質很不錯，價錢亦不會太貴。」

餐廳達73間 幾乎晚晚現人龍

記者沿着整條女人街走一圈，數一數現兩旁的餐廳約有73家，數字驚人。鄰近登打士街街尾的一日三餐負責人Gordon指，「女人街這十幾年也全開餐廳的了，兩邊有約八成店也是餐廳，當然有很多人不知這兒有很多餐廳，當排檔沒開時，多了一班平時沒來吃飯的人前來光顧。」他說女人街素來予人「MK」感覺、食店食物水準不高，但自從這幾年多了一些食物質素較好的餐廳開業後，明顯見到多了人前來。在女人街營業3年的荔香園冰室老闆Ronald亦留意到，疫情後排檔由以前一星期開七天，到現在只開星期五、六日，整條街寛敞了，多了人來女人街覓食，加上疫情底下，很多餐廳也已被淘汰了，剩下一些新的餐廳，多了年輕人來，整條街的生態很不同。

同樣開業3年、十三姨老闆娘Tina說，「沒了排檔後，我們的客人就較願意排隊，之前的街道很擠逼，他們會去別處吃，現在門口可以十多二十人也行。」她分析指，現在的食客較喜歡本地文化的餐廳，新開的較適合現在香港人的口味和年輕化點，裝修也看到講究了，「以前可能隨便裝修一點就營業了，現在不同，以前我也不會來，但最近也會在這附近吃了。」

嚴選女人街必吃7家餐廳

裝修吸引了，最重要還是質素。這次跟大家嚴選女人街必吃7家餐廳。第一間「一日三餐」是街內人龍店之一，屬高質茶記，必食以本地悅和醬園豉油做的招牌豉油雞，加入多款藥材、香料，用三小時熬製豉油汁，選用本地三黃雞浸35分鐘，雞皮爽滑，鮮甜醬汁入味，雞肉滑嫩。瑞士汁牛河，以預先焗熱的鐵板上，一出來時就會有炸炸聲，令到底部河粉更脆口，香味會更突出。懷舊雜扒有雞扒、豬扒、牛扒、司華力腸、薯角，還有一隻煎蛋，非常豐富。

「十三姨」裝修看起來走中國古典風，實際上賣的是港式fusion菜式，每到飯市，門口也有長長的人龍，為的就是吃「老闆娘鵝肝煎蛋飯」，配料有鵝肝、青葱、自家炸紅蒜頭、秘製XO醬、自家製豉油、京葱，所有食材拌和，加蛋汁包着飯。鵝肝煎到外脆內軟，入口即溶，非常香口。翠玉瓜絲麵自家刨製，如不想吃澱粉質，可轉吃這款麵，非常清爽，配合印尼雞湯底，很清甜。

「荔香園冰室」走懷舊香港裝修，招牌皇袍叉燒飯，滑蛋炒滑身，蜜汁叉燒軟腍。流心蛋芝士爆汁菠蘿包，有菠蘿、生菜、番茄、沙爹牛肉，味道豐富。

「仁芝初」是甜品店，整家店放滿Marvel漫畫、模型，由年輕人開店，但主打傳統中式糖水，生磨芝麻糊最出名，選用湛江芝麻，自己炒芝麻、研磨，加入白芝麻提香，做一鍋要足足用上六小時，順喉不膩，米甜芝麻香。番薯糖水也講究，選用小黃薑，打碎再榨成鮮黃薑汁，加入糖水煮，辛辣勁十足。

「FooDo」屬街內少見的手工意粉店，意粉以日本麵粉和蛋黃每日新鮮製作，落單後，才馬上製作意大利粉。日本魷魚忌廉汁意大利粉，用上日本魷魚，香味更突出，口感較煙韌，加入辣椒，味道香辣，麵條蛋香濃郁，厚身有嚼勁。除了意粉，亦有飯提供，香料咖喱雞塊配飯，咖喱即叫即煮，不是用現成咖喱粉，而是自家用多款香料、椰漿、新鮮番茄做成，雞肉香嫩，椰漿香，蔬菜甜。

平民老店屹立不倒

女人街，除了有不少新餐廳進駐外，亦有一些老店，未有受疫情影響而屹立不倒。其中一家「通記麵食專家」是老字號，由街邊排檔做到入舖，超過60年歷史，很多熟客光顧，堅持自家手打魚蛋，魚蛋軟綿爽彈，吃到魚肉香味，牛丸大大粒，多肉汁，牛肉味香濃油潤。牛腩飯則是不少人飯市必點，全因腩汁醇厚清香，不過膩，拌飯吃一流，牛腩軟腍入味，牛筋又滑又有彈性。

另一間粉麵店「潮成園手打魚蛋大王」，在疫情下繼續好生意，全因夠便宜 ，招牌粉麵類最平$20，最貴亦不超過$30，糧尾恩物。鮮蝦雲吞未至於大大粒，也算有誠意，餡料算多，蝦肉夠爽，湯底亦不會涸喉。京都炸醬麵，甜酸開胃，混合肉絲和幼麵同吃，頗有口感，這個價錢，這個質素，可以接受。

採訪、攝影：《飲食男女》

一日三餐

地址：旺角通菜街2Q-2Z鴻輝大廈地下7號舖

電話：9311 3202

營業時間：7:30am-10pm

十三姨

地址：旺角通菜街1M-1T號華發大廈地下C號舖

電話：2885 6728

營業時間：星期一至日12nn-5pm，6pm-10pm

荔香園冰室

地址：旺角通菜街1號威達商業大廈地下N號舖

電話：3793 4000

營業時間：星期一至日7am-12mn

仁芝初

地址：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下6號舖

電話：3111 8709

營業時間：星期一至日3:30pm-11:45pm

FooDo

地址：旺角通菜街1A-1L號威達商業大廈地下C號舖

電話：9016 6327

營業時間：星期一至日12nn-10pm

通記麵食專家

地址： 旺角通菜街89號地下

電話：2390 0121

營業時間：星期一至六12:30pm-1:30am

潮成園手打魚蛋大王

地址： 旺角通菜街109號地舖

電話：2784 1898

營業時間：星期一至日6am-4pm

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