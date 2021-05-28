女為悅己者容，很多女士發現面上有油脂粒時便十分擔心，會用盡所有方法清走。註冊中醫師彭子芯表示，通常有2種體質人士比較容易長出油脂粒，分別是肺熱和脾濕。肺熱出現於比較喜歡吃辛辣或煎炸油膩食物的人士，令肺氣偏向燥熱，肺熱令面部油脂分泌增加，因而長出油脂粒。

而脾濕人士可能平日比較愛吃肥甘厚膩食物，經常吃甜食或生冷食物，令脾胃消化、代謝功能變差，以致濕氣比較犀利，令皮膚油脂分泌增加。除了飲用化濕祛油脂湯水或清肺熱祛痘泡茶之外，彭中醫師更推介多進食山楂、 蘋果、木瓜，或者飲用茶葉，都有助預防油脂粒出現。

化濕祛油脂湯水

薏仁瘦肉湯

材料：

生薏仁 15克

熟薏仁 15克

白扁豆 30克

土茯苓 15克

陳皮 1片

紅棗 2粒

瘦肉 半斤

做法：

洗淨所有材料，紅棗去核，瘦肉汆水。加入清水和所有材料水滾後轉小火煲1.5小時即成。一星期飲用二至三次。

薏仁除了化脾胃濕氣之外，對暗瘡、粉刺亦有排膿功效，令毛孔不容易積聚油脂，

可以減少油脂粒出現。不過孕婦或陰虛燥熱、乾燥人士不適合飲用。

清肺熱祛痘泡茶

枇杷菊花茶

材料：

枇杷葉 5克

桑葉 5克

野菊花 5克

做法：

洗淨所有材料，熱水浸泡材料10分鐘即可飲用。一星期飲用三至四次。

這個茶飲可以清肺熱和改善油脂分泌，但體質偏寒或者腸胃虛弱，容易肚瀉人士不適宜飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

嚴選9大香港製造醬料，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買，齊撐Made in Hong Kong！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！