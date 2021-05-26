筲箕灣一向較多舊式餐廳，如果想請另一半吃西餐，這間新開張、充滿歐美童話嘉年華感覺的餐廳，應該是唯一選擇了。

Dirty Skillet裝修以馬戲團和嘉年華為主，店內部份卡位模仿旋轉木馬的頂層，而且只供二人坐，情侶可以二人世界！店長Kit指，Dirty並不是污糟的意思，而是客人可以放下儀態地享用食物，不需要很拘謹。餐廳更為客人準備了圍裙，不怕會把衣服弄髒。

Dirty牛扒（$380）選用板腱牛扒，脂肪較少，24小時低溫慢煮，令筋腱變軟，肉汁都可以鎖住。墨西哥脆餅配四川麻辣手撕雞（$98）是fushion菜式。一向配搭番茄、牛油果、酸忌廉的墨西哥脆餅，加入了嫩滑手撕雞和秘製四川麻辣醬汁，麻辣帶香。意大利布袋芝士、風腿、風腸、芝士薄餅（$165）以味道較淡的布袋芝士為主角，配搭火腿香腸，更能平衡薄餅的味道。餐廳更提供不少特飲，如Pineapple Hat（$48），將一大塊菠蘿放在杯子上，充滿夏日氣息。更有早前大熱的Dirty Chocolate（$48），打卡一流。

Dirty Skillet

地址︰筲箕灣形薈地下 G12 號舖

電話︰2827 0003

營業時間︰星期一至五11:30am-11:30pm，星期六 10:30am-11:30pm，星期日 10:30am-10:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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