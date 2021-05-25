台灣一向是香港人旅遊熱點，一碗湯底濃郁、麵質爽滑的台灣牛肉麵，更是香港人的必食名物，但疫情反覆，短時間內都未能去旅行。要止癮，惟有在香港尋找美味又地道的台灣牛肉麵。以下5間小店，各由台灣人當廚師或老闆，每碗都盛載滿滿的寶島風味。

1. 六両三.台灣食堂

地址： 觀塘巧明街107號國基集團中心4樓2號舖

電話：3620 3696

營業時間：11am-9pm

註：另於尖沙嘴有分店

「沒有三両三，哪敢上梁山」，三両三是台灣諺語說的膽量，因來自基隆的老闆認為從事餐飲開館子，都是少點膽量也不行，店內用的牛肉麵餅有接近五両，加上一両多的肉料，這就成了六両三。尖汁嘴分店人氣極盛，親身經驗是下午五時多已有人排隊，要吃就得預好時間了。

牛肉麵可自選牛肉、牛筋、牛肋條、牛腱牛肋條等組合，湯底就有川味紅燒及麻辣兩種。紅燒湯底是王牌，每天用最少三十公斤牛大骨來熬製，分成兩鍋大湯，一鍋是牛大骨最原始的湯，每天的牛大骨處理是將要枯掉的放進第二鍋，而第二鍋正是高湯，高湯裏加進中藥材、蔬果等，加起來熬最少超過六十至七十二小時而成，哪還需要下味精？

喝光大半碗湯，清甜得來，都不覺口乾，柯打紅燒牛肉麵，還可加上秘製牛骨髓油，即時為湯麵提鮮，微辣惹味，牛肉軟腍入味。

另一名物是葱油拌麵，用洋葱、葱、乾葱三款，令味道層次更豐富。三種葱用帶脂肪香的豬油分開炸，炸乾葱一定要有耐心，為了避免一下子大火令乾葱焦掉，需以中火、大火，炸兩、三次，需花上約30分鐘，才能炸乾水分，逼出香味，再把洋葱炸20分鐘至金黃。青葱則需切開葱白、葱綠兩段，葱白原鑊油炒，而葱綠炒久會現苦澀味，則需改用大豆油炸，較為香口，光是處理各類葱就相當花心思，葱油細緻，香氣十足，攪拌均勻後吃，麵條掛汁，沒半點生葱的辛辣刺激，有的是帶甘的鹹香，令人吃得滿嘴葱香，停不了口，難怪月賣1,000碗。

2. 尚青商號

地址：灣仔蘭杜街4號文熙大廈地舖

電話：2363 9989

營業時間：星期一至日 11:30am-9pm

去年尾於灣仔蘭杜街開業，樓高兩層，樓下賣便當和台式茶飲，樓上設堂食，以及售賣一些台灣食材。店主是傅珮嘉和台灣人丈夫Steven，來自宜蘭的Steven，十一年前已在香港賣牛肉麵，一直有口碑，今次重新出發，店名跟以往不同，但水準仍一樣好。

牛肉麵有不同湯底可選，紅燒、麻辣、番茄及埔里花雕牛肉麵，全都可以選半筋半肉，每份約七十多元，除了麵，還有酸菜、小吃及一份油炸鬼，相當豐富。紅燒半筋半肉麵是招牌，牛𦟌和牛筋份量多，牛𦟌軟腍、牛筋Q彈晶瑩，湯底濃郁帶輕輕甘甜，因以往湯底以牛筒骨熬煮，入口偏油潤辣香，今次湯膽除了紅、白蘿蔔、洋葱等牛肉麵湯底基本材料外，還加入燒好了的甘蔗，索取了甘蔗本身的甜味。燒甘蔗的時候，已經令湯顏色變深，不用再另加生抽調味，味道比較輕怡，更適合夏天享用。牛肉煮得軟綿入味，麵質爽滑，配些酸菜，味道更有變化。

店內還有不少台灣地道菜，香菇瓜仔肉飯、香酥紅糟肉、豬血糕等，都從當地空運而至，口味正宗，價錢又不貴，平均約五六十元就有交易，所以極具人氣，逢周末都大排長龍。

3. 阿木台灣麵

地址：旺角廣華街8號

電話：2311 9922

營業時間：星期一至日12nn-12mn

註：另於豉油街有分店

人在異鄉，特別想念家的味道。10多年前從台灣基隆嫁到香港的Polly亦然，加上不想媽媽味道失傳，19年在旺角開阿木台灣麵，帶來家傳牛肉麵，人氣極盛，去年在同區再開分店，還在門前新增台灣雜貨架，賣當地醬料、太陽餅等。

店名阿木，其實是Polly爸爸的名字，他與妻子在台灣賣牛肉麵已40多年。二人近年退休，店舖無人接手。Polly覺得可惜，決定在港傳承父母手藝。招牌自然是紅燒牛肉麵，湯底選用牛大骨、牛肋條、牛𦟌肉、雞腳和藥材等熬24小時，至蘿蔔和洋葱都溶化，牛味濃郁鮮甜，帶淡淡甘香味。手工麵是Polly用家傳配方經工廠特製，每日新鮮製作，使用高筋麵粉，有彈性而軟滑。牛𦟌半肉半筋，入味軟腍而有嚼勁。另有番茄、麻辣等湯底可選。

店內還供應家傳美食鹽酥肉，外層包裹薄薄酥炸皮，裏面的豬頸肉爽彈多汁。配便當餐包肉燥飯、3款小菜和熱飲也只是五十多元，豐富抵食。白飯用台梗9號米，軟熟Q彈兼有米香。麻辣醬用蝦皮、自家磨辣椒粉、紅葱和葱等炒製成，麻而不辣香口，撈飯食添惹味。台式炸大腸是炸滷大腸，皮薄酥脆，內軟嫩彈牙不油膩。每份芝士肉鬆蛋餅有兩份雞蛋，蛋香濃郁，軟滑滋味。

4. 老厝邊

地址：大角嘴埃華街92號地下

電話：2666 5226

營業時間：星期一至日11:30am-10pm

註：於荃灣有分店

去年大角嘴開業的台灣餐廳，店主是一對90後姐弟，父親是香港人，母親是台灣人，兩人自小經常往來兩地。弟弟因仰慕婆婆手藝，向婆婆學廚後，回港和姐姐開店，賣地道台灣家鄉味，反應甚好，今年在荃灣再開分店。

店主表示婆婆年輕時曾在台灣開設便當餐廳，又在有錢人家做廚，所以弟弟在台灣生活時，她總會親自下廚，亦會為愛煮菜的他指點一二。兩姐弟創業，家人既支持但又擔心︰「婆婆第一個反應就說，會不會好辛苦呀？會經常問我有否休息。不過基本上遇到不懂的事，她都會教我，雖然婆婆人不在此，但是她將手藝傳了給我，我才知道怎樣煮，菜式才有台灣古早味。」

負責入廚的弟弟透露，店舖的牛肉麵有紅燒及麻辣兩種口味，配料可選牛肉牛筋牛肚等。紅燒湯底沿用婆婆一貫以來的做法，採用骨髓多的牛筒骨外，亦會加入不同的中藥材及香料，如花椒、八角、桂枝等，再用道地的岡山豆瓣醬、甜麵醬、醬油膏等調味，熬足12小時後留至第二日使用。湯底香濃有肉香，過程中更會加入蘿蔔等蔬菜，餘味帶點微甜。

小店菜式多選擇，從傳統的蛋餅、牛肉麵、滷味，到飲料的青蛙下蛋、冬瓜茶、蜂蜜檸檬等都有。滷肉飯加入五花腩及豬皮，全人手製作，膠質豐富，特別入味，如果調味甜點就更好；芋泥蛋餅使用台灣直送蛋餅皮，自家製芋泥搭配大量芝士，甜甜鹹鹹好過癮；炸排骨便當份量大，排骨現炸再浸泡滷汁，兩款配菜即叫即炒，確保新鮮。

裝修用心，木桌椅與水泥牆，加上從台灣搜羅的舊招牌、老式電話等，處處充滿老台灣風味。

5. 程班長台灣美食

地址：九龍荔枝角長沙灣道883號億利工業中心1樓102室

電話：2576 1199

營業時間：星期一至六11:30am-9pm，星期日及公眾假期休息

愛吃台灣料理的人，必定熟悉這店。程班長原名程致賢，曾當兵做班長而得名。他退伍後去學廚，跟過名師張鴻崳學藝，在饒河夜市開檔賣牛肉麵，打響名堂。經常有傳媒報道介紹，連國內中央電視台及日本 NHK亦慕名採訪。全店近三分二侍應都是台灣同鄉，廚房由程班長及另一台灣廚師打理，店內從食材以至便當盒甚至膠袋都直接從台灣入口，敢說是城中最具台灣氣氛的餐廳。

牛肉麵有清燉、紅燒等不同口味。招牌紅燒牛肉麵，做法跟台灣一樣。牛肉用薑、葱、蒜爆香，加入米酒及特製豆瓣醬燉煮，將牛肉的肉汁鎖住。湯底則以牛大腿骨及十多種獨門配方的中藥，慢火熬煮一天而成。麵條由香港麵廠度身製造。端來，呷一口湯，有豆瓣醬的微辣油香，啖啖都是牛骨的精華。牛肉挺身而不韌；麵條有麵粉香，質感有彈性，果然比坊間的牛肉麵出色。

除了牛肉麵，店內還供應大量台灣地道小吃，台灣糭、虎咬豬、葱油餅等都是地道口味，最近還有傳統口味的鳳梨冰芋圓，冰涼消暑。

採訪、攝影：《飲食男女》

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