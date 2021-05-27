黃竹坑最近開了間海景酒店，前後花兩年時間興建，以炭灰色及金屬做主調，窗外盡覽香港仔海景，特別適合影相打卡。酒店提供187間客房套房，共7種房型，部份可俯瞰深灣及鴨脷洲，還會為狗狗提供全套設施及餐飲，適合愛狗一族。

雅格酒店三樓是酒店餐廳Arca Society，供應國際美食，除了室內座位，還有個2100平方呎的戶外用餐空間，當酒店在今年第三季正式開放後，秋高氣爽下，相信會很舒服。配合酒店集團Yulan Group的名字，餐廳將推出一系列玉蘭花菜式，首款為Yulan Chicken，主廚Gary︰「我們會用三黃雞，先將玉蘭花浸酒至少一個月，然後浸三黃雞，類似一般中式的醉雞，不過酒味沒有醉雞強烈，會吃到玉蘭花的香。」

主菜有Pan-Fried Sea Bass，鱸魚簡單煎香，加上番茄及百里香製成的醬汁，開胃清新；Cheeky Signature Burger，牛面肉用燒汁及紅酒熬煮，搭配溫和的brie cheese，入口腍滑多汁，惹味濃香。甜品就有Arca黑朱古力雪茄，朱古力外皮包着黑松露、芝士及朱古力脆脆，滑溜甜膩，帶粒粒的口感。

想Chill一點，酒店頂層還有個天台池畔酒吧，坐擁無邊際泳池，簡單飲杯飲料，邊看著美景確實寫意。不過要留意，餐廳及酒吧均是第三季中開放，目前要品嚐餐點，就要入住酒店才可以，加上疫情關係，食物需由職員直接送上房，想認真享受靚景及美食，可能就要等一等啦！

採訪、攝影：《飲食男女》

Arca Society

地址：黃竹坑香葉道43號雅格酒店3樓

電話：從缺

營業時間：待定

Arca Sky

地址：黃竹坑香葉道43號雅格酒店R樓天台

電話：從缺

營業時間：待定

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

嚴選9大香港製造醬料，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買，齊撐Made in Hong Kong！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！