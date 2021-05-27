疫情未散，香港人暫時仍無法到日本吃喝玩樂，如果想吃正宗日本廚師發辦，可以考慮位於尖沙嘴的壽司芳，因身為餐廳的店主兼總廚Hiroki先生，最近來港坐鎮，還設計了一系列新菜式。

創意料理藝術Omakase($3,480)午晚同價，提供19道菜，非常豐盛﹗新的創意菜式之一，是海膽芝士球配櫻鱒魚。泡芙選用了自家製海膽粉和阿爾卑斯山格呂耶爾芝士所製，食用時，先用浸泡過高湯的櫻鱒魚包裹，同時嚐到芝士和海膽鹹香。

鰹魚刺身配昆布佃煮的靈感來自北京片皮鴨，先將鰹魚包裹着昆布片和葱絲，最後沾上芥末醬吃用，配搭非常創新，芥末醬為味蕾帶來一點刺激感。海膽魚子醬炒蛋，實在完全不像是出現在廚師發辦中的菜式，大廚用了兩款海膽炒蛋做底，鋪上自家魚子醬、海膽和芥末汁，配搭的鍋巴材料以壽司米和墨魚汁製作，先烘乾再下油炸，食用時，把炒蛋等食材放到鍋巴上，海膽入口即融，炒蛋也非常滑嫩，魚子醬則負責提升鮮味，既有創意，亦相當美味。

赤鯥棒壽司是關西風的棒壽司，餡料選用對馬島的赤眼赤鯥魚，面頭是一塊白板昆布，呈半透明狀。魚肉味道鮮甜，油脂份外醇厚，難人稱白身魚中的拖羅。其他菜式還有春子鯛魚壽司、千切魷魚壽司、鯛魚玉子卷、炸帆立貝、醬油漬赤身等。

價錢貴，但套餐包羅多款菜式，從傳統口味品嚐至創意菜式，比其他廚師發辦充滿驚喜，加上廚師名氣，難怪他回歸的消息傳出，訂位已立刻爆滿，想食就要提早訂位了。

壽司芳

地址：尖沙嘴金馬倫道8號The Otto酒店1樓

電話：2657 0280

營業時間：12:30nn-10:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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