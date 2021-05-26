很多女士都想保持青春，抗衰老已成為女士的終身事業。註冊中醫師彭子芯指出，在中醫角度，有2種體質的人特別容易未老先衰，其中一種是脾腎兩虛，因為脾胃和腎氣是先後天之本，人的成長發育、衰老與兩者息息相關。中醫經常說不要吃過多生冷食物，如果經常食無定時、過飽過飢，然後吃刺激性食物，長久以來會令脾胃虛弱。另外，腎虛問題與房勞過多 熬夜、壓力大，虛耗很多精力有關。另一種體質是虛寒，人類的成長都是由陽氣主宰，常吃生冷食物，吹冷氣少穿衣引致陽氣虛弱時，會特別容易疲倦、憔悴、衰老。

中醫師除了教簡易健脾補腎湯水和補氣抗衰老焗茶之外，亦建議吃有抗衰老作用的菇菌類，例如靈芝、松茸、茶樹菇、猴頭菇，也可以選擇堅果類食物，既可以抗衰老，其油分更可以滋潤皮膚。

健脾補腎湯水

蟲草花海參湯

材料：

海參 2條

蟲草花 6克

黨參 10克

杞子 10克

鮮淮山 20克

紅棗 2粒

瘦肉 半斤

做法：

洗淨所有材料，紅棗去核，鮮淮山去皮，瘦肉汆水，海參去腸後汆水。加入清水和所有材料，水滾後轉小火煲1小時即成。一星期飲用二至三次。

這個湯水適合脾腎兩虛，想預防延緩衰老的人士飲用。湯水性質溫和，大部份體質人士都適合飲用。

補氣抗衰老焗茶

參片蜂蜜薑茶

材料：

人參片 6克

生薑 3片

蜂蜜 適量

做法：

所有材料加入熱水焗15分鐘，放涼後放入蜂蜜即可飲用。一星期飲用三至四次。

這個茶適合體質偏向虛寒和預防衰老人士飲用，但體質燥熱或者容易口乾舌燥人士不適合飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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