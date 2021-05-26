從長沙灣一家街坊小店經營至分店遍佈全港的連鎖店，再計劃上市，香港人對譚仔及譚仔三哥米線有多熱情相信不用多說。最近中環有一間新張的九頭鳥米線店，被不少網民指和譚仔及譚仔三哥的餐牌、裝修甚至制服都十分相似，更有人大讚她比譚仔更美味。到底是否屬實﹖記者今次邀請了一星期起碼食四天的譚仔靚女粉絲Zoe，一起實試這間米線店！

菜單設計似九成 唔只似譚仔 仲有雲南小鍋影子

先看裝修，九頭鳥裝修跟兩間譚仔連鎖店完全不一樣，主要是卡位，牆上掛上畫作，全店都是淡色原木裝修，感覺清新。

不過打開餐牌，立刻有似曾相識的感覺！設計、排版、顏色都跟連鎖店似足九成，分配料、湯底、小食和飲品四大部份。湯底共有六款：四川麻辣、重慶麻酸辣、湖南酸辣、雲南酸辣、番茄湯底和清湯，除了雲南酸辣，另外五款連名字也和譚仔相似。

配料除了有譚仔招牌的腩肉、炸醬等，九頭鳥還設辣滷水系列：豬大腸、豬肚、雞翼尖、豬脷。特色配料還有螺旋藻、墨魚頭，愛吃米線的粉絲，應該會記得這兩款配料是葵涌及荃灣另外兩間米線名店的招牌菜，似乎此店不只以譚仔為參考目標。小食款式數目就遠勝譚仔連鎖店，雞翼有三種口味，也有豬腸、豬頸肉、海蜇頭等等，十分豐富。

價錢貴不過份量大兩成 湯底整體有水準

記者一行三人點了三碗米線、兩款小食和三杯凍檸茶，一共$256，平均每人$85，比譚仔貴約兩成。

平均一星期光顧四次譚仔的粉絲Zoe又覺得小店味道如何呢？點選腩肉、雞翼尖、墨魚頭重慶酸辣二小辣米線（$56）後，她認為酸辣湯底明顯比連鎖店濃稠，入口更酸辣，單論湯底是更佳。另一款豬大腸 螺旋藻、腩肉、麻辣小辣米線（$52）湯底辣度麻香都略嫌平板。店內特有的魚肉春卷、豬肚、雲南酸辣二小辣米線（$50）湯底有驚喜，比其他湯底多了花生、辣椒和芫荽，除了開胃的酸辣味，還帶有花生醬味道，感覺很特別。不過兩碗米線都煮得偏腍，要改進一下。

配料方面，腩肉是米線店配料主角，Zoe認為半肥瘦腩肉入口爽彈，不會咬到軟骨相當不錯。豬肚爽口彈牙。不過春卷質素一般，魚肉份量太少，口感頗結實。

餐廳獨有的滷水雞翼尖、豬大腸都做得不錯，十分入味，加上麻辣湯底，適合重口味客人。不過Zoe就覺得把這些當成米線配料，總有種在吃車仔麵的感覺，感覺跟米線不太配搭。

土匪雞翼變霸王雞翼 姐姐無口音

小食選了霸王雞翼（$35）和巴蜀海蜇頭（$36），霸王雞翼也有分三隻和五隻的份量，賣相和味道都跟譚仔一樣，不過此店更大隻，每隻表面都佈滿黑芝麻。海蜇頭配搭口水汁，酸酸辣辣很開胃，海蜇頭爽口，夏天吃一流。不論是小食及米線，份量都非常大份，建議女生選擇少米線。

說到米線店，譚仔話口音一定是網民焦點所在！這店的店員雖然不是操純正的廣東話，但沒有「懶肉勿丸扇小辣，SHOW到」誇張口音問題。另外店員制服十分相似，都是全黑、在腰間綁上圍裙。整體服務很友善，經常問客人口味對不對、份量夠不夠等，這方面是遠勝譚仔了。

吃罷後，Zoe認為九頭鳥的米線不論味道、份量都勝過譚仔，酸辣湯底有驚喜，配料亦入味，霸王雞翼更是份量十足。

有網民表示曾聽見店員跟熟客說老闆曾是譚仔開店元老，因此自立門戶後也有譚仔色彩，記者在試食前後都曾聯絡店方希望作訪問，但截稿前都未收到餐廳回覆。

九頭鳥米線

地址：中環域多利皇后街4號利隆大廈地下

電話：2489 9970，2489 9971

營業時間：11am-8:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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