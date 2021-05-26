「十元三條，要不要麻醬甜醬呀？」熱辣辣的腸粉，一直都是香港人熱愛的街頭小食。這一、兩年，疫情關係，加上關注組崛起，不少人開始會直接到腸粉生產商或批發商，買腸粉回家食用。現時香港主要有六間製作腸粉的工場，各有捧場客。今次找來曾經在浸大中菜餐廳做了十幾年廚師、現任大壹燒鵝行政總廚的馬德明師傅，一試六款腸粉工場的出品， 「從小到大我都很喜歡吃豬腸粉，特別是街邊即拉的就更好吃，如果加入豬油或花生油更香，是我的童年回憶。」

透明有米香 軟滑又煙韌

他認為好吃的豬腸粉，可從賣相、味道口感、性價比三方面評分。賣相方面，腸粉要透身但不應太透明，透明只代表粘米粉比例不夠；味道口感方面，要有米香，口感要軟滑，帶微微的煙韌，不應腍身黏牙。性價比則應價錢與質素成正比。每項5分為滿分，最高15分。

平記粉廠($20/10條)

香港四大粉麵廠之一，不少賣腸粉的小食店都向其取貨的平記粉廠。腸粉顏色較白；入口有米味，但不算十分濃郁，質感較厚但滑身；平均$2條，明師傅認為性價比不錯。(10/15分)

雙喜粉麵廠($12/10條)

第二間是在北角屹立多年的雙喜粉麵廠。腸粉顏色偏透明；米味不算重、質感較薄、爽滑和煙韌彈牙；$1.2條，雖然米味少了一點，但質感不錯，性價比不俗。(10.5/15分)

冠軍平均$0.6一條 又平又好食

潘記粉廠($10/6條)

第三間是深水埗合益泰小食的供應商潘記粉廠，上工場買$10/6條。看上去不算太透明；米漿味不太重，但口感滑溜又煙韌；$1.6條，價錢不便宜，而且較細條，明師傅覺得性價比一般。(10/15分)

佛記粉麵($8/10條)

第四間是以粉麵出名的佛記粉麵。米味不算濃郁，要咬幾下才感到米香；質感合格，滑身煙韌，不黏牙不糊口；勝在$0.8條，性價比高。(11.5/15分)

有記($6.5/5條)

第五間是製作粉麵逾六十年的香港仔有記。腸粉顏色偏深色而不透明；米味不算很足，質感厚但煙韌度一般，輕輕拉扯便已穿，明師傅估計腸粉冷藏的時間太長，令口感較黏較腍；一條$1.5，質素麻麻，性價比低。(7.5/15分)

黎榮記($20/30條)

最後是香港腸粉關注組有不少成員討論的黎榮記。腸粉白中帶透身，賣相好；米漿份量足夠，米味頗香，薄身得來又煙韌，不腍身黏牙，滑到令明師傅笑說想多咬它兩口。平均$0.6一條，又平又好食。(14/15分)

結果，最終黎榮記以有米香味、煙韌滑溜的口感，以及超抵的價錢，贏得冠軍。

採訪、攝影：《飲食男女》

平記粉廠

地址：觀塘開聯工業中心

電話：2341 4467

營業時間：從缺

雙喜粉麵廠

地址：北角春秧街91號G舖

電話：2806 3756

營業時間：7:30am-7pm

潘記粉廠

地址：屯門石排頭路德雅工業中心 A座 5樓 1室

電話：2448 3613

營業時間：9am-5pm

佛記粉麵(佐敦店)

地址：佐敦官涌街44號地下

電話：2567 0066

營業時間：8:30am-6:30pm

香港仔有記粉面廠(旺角店)

地址：九龍旺角碧街38號協群商業大廈地下B舖

電話：2187 3202

營業時間：從缺

黎榮記腸粉廠

地址：火炭黃竹洋街15-21號華聯工業中心2層3室

電話：6636 8368

營業時間：9am-8pm

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

嚴選9大香港製造醬料，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買，齊撐Made in Hong Kong！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！