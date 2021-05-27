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蘋果資訊錦囊｜編輯每周食買玩推介 免費遊寵物市集兼獲贈禮品包 專為港人而設澳洲搵工平台

19分鐘前

近期寵物市集當道，想帶主子出外走走兼涼住冷氣，可留意Smart Pet Pet下周末起，於 O’South Coast 澳南海岸舉行《仲夏寵物市集》，入場更有禮品包贈送。計劃移民澳洲的港人有福了，由義工建立的OzStarter搵工平台專為港人而設；打工仔有壓力無有怕，臨床心理學家吳崇欣舉辦的《疫下新平衡》心理學講座幫到你...不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合八大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 將軍澳南寵物市集 免費入場送寵物禮品包｜動物蘋台推介

天氣炎熱，但活潑好動的主子又想出外走走？不如一邊涼冷氣，一邊去市集識朋友仔吧！ Smart Pet Pet下周末起，將於 O’South Coast 澳南海岸舉行《仲夏寵物市集》，場內有過百商戶參加，提供各式各樣的寵物生活雜貨、寵物衣飾、寵物日用品及本地動物系設計手作等等，可以瘋狂搜羅寵物用品！場內設有多個特色打卡位，更設有多個小遊戲、講座與工作坊，入場更可有禮品包贈送，留意數量有限，送完即止。

周末好去處｜將軍澳南6月寵物市集 玩足三星期 免費入場送禮品包

#2 專為港人而設的澳洲搵工平台｜全球樓行推介

由一班香港移民到澳洲的義工建立OzStarter平台，搜羅所有「適合港人」的工作機會，他們積極聯絡當地不少香港僱主，以及價值觀相同的華人老闆和澳洲公司，以提供工作機會給香港人，以幫助更好適應移民生活。

https://www.ozstarter.com/

#3 職場抗壓免費午間講座 改善身心健康｜健康蘋台推介

疫情影響，打工仔與老闆長期處於「今日唔知明日事」的情況下，壓力隨時爆煲。浸信會愛羣社會服務處Refresh網上輔導服務於6月及7月，聯同香港註冊臨床心理學家吳崇欣舉辦《疫下新平衡》心理學講座，分享改善職場身心健康的方法，費用全免，先報先得。

Re:Fresh網站：https://bit.ly/2RJBgRx

#4 班尼狄甘巴貝治主演 真人真事間諜片本周四上映｜蘋果娛樂推介

間諜題材電影向來有捧場客，本周四（5月27日）上映的英國片《軍情諜報 (The Courier) 》是不少戲迷期待之作。電影以60年代美蘇冷戰時期諜戰真人真事作背景，班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）飾演有「最傳奇間諜」之稱的英國商人韋恩 (Greville Wynne)，講述他如何借助普通商人身份，潛入蘇聯取得絕密資訊，成功令全球避過第三次世界大戰。

#5 在港搜羅各地工藝 從心感受拉美音樂｜籽想旅行推介

身心都很想去旅行？今次我們精選了4個以旅行為主題的節目和展覽，讓你一解旅癮。其中深水埗一拳書館聯乘文化機構Chicaca Culture舉辦首屆民間「拉美文化節」。活動一連三日，不僅有小型拉美市集，售賣墨西哥手製飾物服飾，還包括讀書會、旅遊講座、手工藝工作坊、森巴舞入門班、阿根廷探戈手風琴音樂會等，更邀請了多位居港拉丁美洲人參與，讓參加者全面地了解拉美文化。

周末好去處｜旅行主題四大熱點 市集買各地工藝 文化節聽探戈音樂

#6 大廚吳永皓教蒸魚四式秘技 貴魚落葱突出魚鮮 乜都放薑失魚味｜三餸一湯推介

蒸魚家家戶戶也做，但魚種很多，到底哪條魚放葱、薑、陳皮、冬菜才最適合？今次就由資深粵菜大廚吳永皓師傅，教大家蒸魚四式秘技。第一，名貴海鮮如游水海魚，不必落薑，用葱便可，可以突出魚鮮味，切絲及切葱花也可；第二，用薑蒸魚來辟腥，但名貴海魚就不能放薑，否則連魚味也辟走，腥氣重的河鮮，可放薑來蒸，要用老薑，先刨皮、切片再切絲，愈幼細愈好；第三，要辟走魚的泥味，可用陳皮，如比目魚科像左口、撻沙、方脷等及泥鯭，將陳皮先浸軟才切幼絲，放魚面一起下鑊同蒸；第四，蒜茸與冬菜，可用於黃花魚、剝皮魚等，也適用於開邊蝦、介貝類如青口。

蒸魚方法｜資深大廚吳永皓教蒸魚四式秘技 貴魚落葱突出魚鮮 乜都放薑失魚味 蒸魚時間有條方程式！｜飲食教室

#7 海港城夥本地初創 聯乘11個兒童時裝品牌推「數碼試身」活動｜investMAN推介

現時不少商場均會與初創企業合作，將新科技融入生活。海港城將於2021年6月1日至20日期間，舉辦「My Virtual Closet」活動，並首度與本地數碼人型科技公司Quantum Matrix合作，應用其專利研發「全球首個實時虛擬自動試衫系統」 — Quantum Fit （QFit）。有關實驗計畫將聯乘11個兒童時裝品牌，品牌包括：Burberry Children、Stella McCartney Kids等，線上實時「試穿」今季流行衣飾，根據身高、體重、體型等，實時為數碼人型自動穿上虛擬服裝，並即時準確反映出布料質感以及剪裁大小的穿著效果。

#8 大角嘴四大雲吞麵店 拍得住名店 爽甜有大地魚味 最抵食$23碗｜飲食男女推介

雲吞麵，是不少香港人的Comfort Food，單是大角嘴這個小社區，雲吞麵店已有五六間，今次就推介四間美味的雲吞麵店。第一間「沾仔記」，雲吞麵（$29）上放葱而非韭黃，雖賣相不合格，但雲吞大到似乒乓球，一粒最少要食三口才吃得完，入口爽彈，銀絲細麵又滑又爽，有蛋味，鹼水走得不錯；第二間「高佬粥粉麵飯」，雲吞麵（$23）湯底的大地魚雖稍有不足，但散尾雲吞夠大粒，而且有韭黃及豬油放底，價錢便宜；第三間「昌興」，雲吞麵（$28）湯頭清而濃，充滿大地魚及蝦的鮮味，麵條是有2両2的大麵底，入口富蛋香，夠爽彈，不過雲吞餡料就肉多蝦少；最後一間「翠園雲吞麵店」，湯頭清澈，有大地魚香，雲吞大粒抵食，每粒約有兩隻大蝦，真材實料，水準拍得住名店。

大角嘴美食｜麵檔師傅實試四大雲吞麵店 冠軍開業30年 雲吞拍得住名店 爽甜有大地魚味 最抵食$23碗

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