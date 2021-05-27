「想客人一看到這個刈包，便會認得是這間店子的出品，不會讓人感覺像一般燒賣魚蛋那樣隨處可見……」So Gun 邊說邊開始量度麵粉的份量，準備趕製一天營業所需的刈包。每朝8時開始，他便窩在他這家在元朗新張的小食店「倆口」裏頭，整天忙個不停，做包，煮餡，備配菜，樣樣手工做，有時忙得要有正職的女友Jun來幫忙開店。

「刈包這東西，你只要聽到當中的配搭 ，便已經覺得好吃，豬腩肉、酸菜 、花生粉、砂糖、芫荽、饅頭包，具備了甜、酸、鹹，口感包羅萬有，當中有很多發揮的空間。」So Gun講起刈包，總是帶點興奮，說起外國怎樣受歡迎，在香港又怎樣找不到好吃的，有時說得連身旁的女友也不好意思。「因為平時我們私下，也愛開玩笑，很輕鬆，但當他每次下廚時便會認真起來，很專注在料理上，跟他說話他可能會聽不進去。」Jun苦笑道。

倫敦四季學廚 回港腳踏實地開小店

對料理如此熱情，大概是因為So Gun對廚師這個職業有一份莫名的執着。開設這家小食店前，過去六年經驗，都在那些嚴格非常的Fine Dining餐廳。入行時在置地文華東方酒店裏的星級法國菜AMBER學藝。「那裏同事上司都很有火，大家也想把餐廳做好，在裏面工作慢慢對下廚產生興趣，而且那裏很多東西學習，所以便繼續在這行做下去。」甚至後來到倫敦工作假期，他也選擇在當地的四季酒店裏的一家法國餐廳工作，由擺盤開始做起，到處理魚類、肉類，不同崗位也有涉獵。「他們的工作文化、廚房文化也比香港要好，同事都從小便會覺得廚師是一件很高尚的職業，在那邊做廚師是一個專業來的。」

差不多每個廚師都希望擁有自立門戶的一天，So Gun亦不例外，雖然見識過天馬行空的精緻飲食，但他追求的反而是一家腳踏實地的小店。「做精緻飲食，需要很多的資金投資 ，很多員工人脈才能做到，自己能力做不到 ，倒不如開家小店 ，自己可以掌握得到。」So Gun相信把小吃認真做也不易，一個人成不了事，身邊的女友Jun就成為了最佳拍檔。

「因為我很喜歡構思很多不同東西，但卻欠缺行動力，通常也只會空想， So Gun既然有行動力，便正好配合得到。」Jun說道。Jun絕對是個「跟得女友」，本身有穩定正職，但整家小店由開店前的裝修設計到現在買餸入貨，她也參與其中。「設計商標、製作餐單，所有基本的需要採購的東西，做包裝、做招牌， 小店裏的一枱一木，都是我一手一腳訂回來的。」小店雖然開在小巷裏頭，正正多得Jun用心佈置，那簡樸設計的暖簾， 抹茶色調的牆身，令街坊走過都會駐足好奇一探究竟。

鑽研刈包食譜 堅持店內自家製作

不過，甚少下廚的Jun要跟上So Gun的步伐，也絕非易事。「第一次他叫我幫忙摘芫荽，買了$20的芫荽份量 ，卻棄掉了$15，有時也不明白為何小食店，也要這麼執着。」她說。最讓她激氣的就是So Gun堅持要自製刈包，為甚麼不肯用現成的，弄得每朝也做得這麼辛苦。記起當初他倆在家鑽研刈包的食譜，連續兩個星期，每天十多個刈包，好的壞的，試試試，把自己也吃胖了，不過這一切也是為了追求理想中的口感。」

「我喜歡包身帶少許咬口，一般饅頭通常也用低筋打的，我就改用中筋麵粉製作。另外我加了少許澄麵，比較煙韌，而且帶點微甜。」So Gun說。刈包吃來鬆軟，又帶點彈性筋道，大概也是因為夠新鮮，且多了一種手製的溫度。So Gun每天清早一回到店裏，就要把麵糰混合，再裁好等份，手搓增加筋道，再送進壓麵機中，以餅模做形，接着一個個塗上生油，再細心對摺，等發酵脹起，便可放進蒸籠蒸製。因為工夫不少，So Gun一對手，每天最多只能做五十個刈包。蒸籠中的刈包，經過十五至二十分鐘的蒸製過程，雪白飽滿的刈包，熱騰騰噴着煙，散發着一陣甜香，叫人垂涎。

除了刈包天天手工製，就連餡料配搭也很講究，很多細節也融入了So Gun 過去做西餐的經驗。好似傳統的滷豬腩肉，用了西式Brine的方式料理，腩肉先浸鹽水一小時左右，小小的步驟令肉質更鮮味。滷製除了傳統的醬油、料頭之外，更加入了一些柚子醬，少許的酸度中和了五花肉的脂香油膩感。經過一晚長時間燜製後，滷肉軟爛入味，脂香豐腴，加上脆口的酸菜、花生粉、芫荽，口感豐富得很。另一款蝦餅刈包，也是心機之作，蝦膠自家打，即叫即煎，配搭的西洋菜，會先加入蒜頭油醋調味，就像西式料理的沙律醬汁一樣，分外清新。最特別是那蛋黃醬，裏面加入了帶微辣的港式魚蛋醬，吃起來很有驚喜。炸雞包是So Gun 最滿意的創作，雞髀肉用白脫牛奶醃過，炸起來脆漿又薄又酥，雞肉仍保持肉汁，酸爽微辛的泡菜碎，夾着刈包一口咬下，食相或會有點狼狽，但卻叫人忍不住一口接一口。

香港少見夜市小吃 台式芋泥壓餅

刈包以外，店裏也在賣一些香港比較少見的台式夜市小吃，都是Jun 在網上看到，覺得吸引，嚷着要So Gun鑽研的。「那芋泥壓餅，芋泥要加得滿滿才好，要多到一個程度是，要讓客人害怕為止，這樣喜歡吃芋泥的客人才高興嘛，接着他便會反駁，份量要有平衡的。」Jun笑說。壓餅，是台灣夜市新興小吃，一片新鮮擀製的麵皮，在裏面釀滿鹹香的芝士或甜美的芋泥，再在鐵板慢火煎香，一咬下去飽餡滿溢，熱得燙嘴，但卻是款叫人吃得高興的小吃。

老實說，很久沒見過這麼用心的小食店，確實有點台北赤峰街那種巷弄小店的感覺。不過，在香港租貴、材料貴，花時間心機的手作小吃，做起來總好像不太化算，不禁替倆口有點擔心。「感謝Jun這麼相信我去經營這家小店吧！我也不曾想過這麼辛苦，現實始終是希望能夠賺錢的，但現在想想，起碼有了這盤生意，開了這家店後， 老了之後，記起來也會是一件有意義的事。」So Gun說道。

採訪：胡熙裕

拍攝：鄧廣基

倆口小吃

地址：元朗順豐大廈18號地舖

電話：6176 7259

營業時間：星期二至日 12nn-6pm

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