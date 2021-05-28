大大塊生牛肉等你選好再落單，即切再煎至3成熟上碟，血淋淋的牛扒在面前，你有膽食嗎？「我們是用石板上碟，石板溫度高至攝氏300度，所以煎至3成時再放上石板，牛扒已達5成熟，吃時達至7成，所以我們定了3成的熟成度。」經岩盤牛扒負責人Keith解釋後就放心食用。除了食法有別一般外，連點單都有些不同，「參考了日本立食牛扒文化，再帶來香港，我們加入更多元素，可以選擇不同部位、自選重量，一切選好後即場即叫即切即煎，再放在石板上。」

牛扒分別有加拿大肉眼、阿根廷牛柳、安格斯西冷、安格斯三角肉，熊本A5和牛西冷以及熊本A5和牛肉眼。每款價錢也不同，按重量計算。性價比最高就是加拿大肉眼，$66有200克，肉質軟嫩。最多人喜歡的熊本A5和牛西冷就$260有200克，油脂豐富。後腰三角肉(300克、$177)，甚有油香。此外，這裏亦有日本啤酒機，可以特別技術做出生啤效果，非常過癮。

新舖座落於新蒲崗大型商場內，地方比其他分店大之外，也可以涼着冷氣等位，炎炎夏日食石燒牛，也可食得舒舒服服。

岩盤牛扒

地址︰新蒲崗太子道東638號Mikiki LG09-10舖

電話：2623 9298

營業時間：11:30am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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