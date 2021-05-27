在太子開業僅僅三年的十大碗粥麵專家，憑一碗平價高質的雲吞麵，成功獲不少雲吞麵迷青睞，最近再下一城在旺角開分店。出品及價錢不變，配方跟足爺爺做法，大部份產品都是自製。

十大碗粥麵專家店主阿樂解釋在旺角開店原因︰「以前我爺爺與我爸爸媽媽一起，在黑布街擺街邊檔做雲吞麵。以前五六十年代，他們沒錢入不到舖，我們就想着現在有機會，就重返旺角完成他們的心願。」

雲吞麵($33)的雲吞放底，麵在面，單看賣相已合格。散尾雲吞是一口大小，特別使用馬來西亞入口的海蝦，大地魚乾自家磨成粉，再加胡椒粉、雞蛋等，內餡爽彈，湯底充滿大地魚及蝦鮮味。炸醬撈麵($42)的重點是炸醬，選用余均益辣醬加海鮮醬製作，當中肉絲是快火煸香，肉質更嫩，入口甜辣開胃。

炸蜆介鯪魚球($54/6粒)自家手打，外脆內爽彈，「每日拿十幾斤純鯪魚肉，再開鹽水搓、打及撻，當中加入陳皮、葱、檸檬葉、蝦米及胡椒粉，最後碌啲粉仔來炸。」葱花蝦米炸兩($32)的布拉腸粉很滑溜，油炸鬼脆中帶點煙韌，不刮口。

採訪、攝影：《飲食男女》

十大碗粥麵專家

地址：旺角豉油街66號地舖

電話： 2833 6355

營業時間：星期一至日11am-10pm

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