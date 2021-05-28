旺角一向有大量潮州打冷店，在熱得要命的夏天，和朋友到打冷店吃滷水喝啤酒，一向是不少人的晚餐習慣。開業三年的旺角廣發茶餐廳，平時也只是一間賣特餐常餐乾炒牛河的茶記，但原來每逢夏天的星期一至六，都會兼營潮州打冷，提供十多款地道選擇。

打冷最重要，當然是滷水。來自潮州的廚師會用約30款藥材如南薑熬製滷水汁，鹹香帶回甘。滷水鵝（例牌$108）和滷水鵝片（$138）選用正宗獅頭鵝，餐廳特意從潮州訂回來，指定選用每隻十三至十五斤的獅頭鵝，肉質鬆軟且鵝味重，每隻會浸煮滷水約一小時，令鵝肉入味而不嚡身。

全拼（$128）和區內其他打冷店價錢差不多，但份量十足，有墨魚、雞翼、鵝腸、鵝腎、滷蛋、豆腐、紅腸、鳳爪、豬耳仔、豬大腸和豬腩肉。質素不俗，鵝腸彈牙，豬耳爽口，豬腩肉肥香爽彈。

餐廳更有醉乳鴿（$68/隻）和醉鮑魚（$35/隻），以滷水膽加上花雕、玫瑰露等等，入口有啖啖酒香，必食醉鮑魚，從街市直接選購六至八頭鮑魚，入味腍滑，酒香誘人，配杯啤酒，感覺更暢快。

廣發餐廳

地址：旺角西洋菜南街103-109號地舖

電話：2565 1688

營業時間：6:30am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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