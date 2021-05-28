首先我要更正，不好意思年紀大記性差，上一篇為大家示範的香葉肉碎燴飯，我在文章中提及老闆教我的貼士，可以去泰國雜貨舖買一個即食粉做調味的，其實是生菜包的肉碎，不是肉碎燴飯的肉碎。令到大家好混淆好混亂，對不起是我混淆了！

不過這一個肉碎和上一個肉碎有一個共通點，就是買回來完全不需要事先醃製，直接落鑊炒，之後加調味料就得。和我們做廣東菜不管是肉餅、肉碎、蒸排骨，都必定預先醃製的做法完全不一樣。不過講到炒肉碎，今次真的學到嘢，以前我在家中炒豬肉碎，因為是先加水醃製過，炒的時候肯定會出水，要炒香真的不容易，但直接落鑊炒，很快炒香，效果出乎意料之外的好，豬肉碎亦沒有因此變得嚡口，反而更加香口。所以提提大家，一定要買半肥瘦的豬肉，而且毋須花時間自己剁，直接請豬肉檔洗乾淨之後絞碎就得。還有一個竅門，就是炒豬肉的過程中，可以加上湯或者水，保持豬肉濕潤，調味料更加容易煮入味。

我和大廚炒出來的賣相看起來差不多，不過講到鑊氣和火候，一入口就知道有距離。尤其是在家中煮食我大部份時間都改用了電磁爐，因為我份人最怕熱，用電磁爐煮食比起明火煮食，沒有那麼大油煙，成個廚房都冇咁熱。不過雖然沒有鑊氣，香氣和味道一樣咁好。天時暑熱，大家胃口麻麻，整個肉碎生菜包，材料簡單做法方便快捷，是一個非常健康的好選擇。

下個禮拜又有另外一個泰式菜為大家示範，究竟是甚麼，可以話畀大家聽一樣快靚正，記住下個禮拜追住睇《飲食男女》SON姐煮場！

材料：

豬肉碎1碗

泰國芫荽1小紮

泰國紫乾葱頭1個

青檸汁1湯匙

鹽、糖、辣椒粉適量

唐生菜2棵

做法

1.燒紅鑊爆香乾葱頭

2.加入豬肉碎炒熟

3.加鹽、糖、檸檬汁、辣椒粉調味

4.加泰國芫荽炒勻

5.唐生菜洗乾淨抹乾水

6.包炒肉碎食

示範：Son姐

攝影：葉天榮、關永權

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