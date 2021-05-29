想和朋友在灣仔區歎下午茶？未必要去星級酒店，最近灣仔碼頭就開了一間佔地超過10,000呎，坐擁270度維港海景的Pier 1929，前身是築地山貴水產市場，現在就變成集餐廳和宴會場地於一身的歐陸菜餐廳。

最大賣點是花朝月夕下午茶（$598/兩位），以花為主題， 一共有12款鹹甜點，最大賣點是部份食物可以無限添食，餐廳會有專人推出餐車，為客人添食鹹甜美點，客人亦可自行去中庭位置選取想吃的款式，非常抵吃！

甜品方面共有六款，一半款式均可以添食。魚子配橙花水奶凍，賣相特別，外表以為是魚子醬，但其實是創意甜品，入口奶凍滑溜，整體醒胃。雲呢拿吉士拿破崙配紅莓，則非常香脆，配上香甜吉士，咬開感覺酥脆，值得一試。鹹點方面，必吃巴馬臣火腿蜜瓜香草包多士，火腿鹹香十足，包着清甜蜜瓜粒，配上香草包多士，味道濃郁，這款同樣可以添食，客人一定可以吃得飽肚。

下午茶套餐分成兩個時段，建議傍晚時段，因為有機會看到維港日落景色，非常浪漫﹗價錢跟一般酒店下午茶差不多，味道合格，入口不會過乾或太甜，而且份量令人滿足，不過6月內所有周末都已經爆滿，建議要提早訂位。

Pier 1929

地址：灣仔渡輪碼頭2樓

電話：3188 9677

營業時間：第一時段2:30pm-5pm，第二時段5:30pm-8pm

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

嚴選9大香港製造醬料，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買，齊撐Made in Hong Kong！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！