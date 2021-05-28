金黃亮麗，一咬就散開，蛋散蛋散，不是罵人的蛋散，而是令人吃到停不下來的小食蛋散。眾多油器中，蛋散絕對排不上主角，但鬆化香甜，自有不少擁躉。灣仔這家酒店中菜廳滿福樓，一道香蜜蛋散做得酥脆鬆化，不少食家、名流也愛到此覓食。

兩三口就吃完的蛋散，做起來並不簡單。麵糰選用高筋麵粉，會更鬆化、加入臭粉及無鉛泡打粉，令麵糰有發大的助力，混和雞蛋打成後，讓麵糰靜置1.5小時，「走順點，像把筋性抽光。」滿福樓點心部主廚川師傅指，所謂「走順點」，是因為他所用的是高筋麵粉，需要靜置一會，令筋性在麵糰中發展，這樣擀麵糰時能更順滑。

控制油溫火候 炸至金黃均勻

先以壓麵機將麵糰壓薄，不夠薄、未均勻的位置，再以師傅人手擀薄，不停重複對摺、再擀薄等步驟，在薄麵片上塗上一層油，令炸時更鬆化，能起泡泡。蛋散做出來漂亮香脆，自有一套標準，麵糰壓成約2mm厚的薄片，再攤約2小時，降低其筋性，然後切成1吋乘3吋的小長方形，兩塊麵皮對叠，中間剪三刀，將其中一邊往切口上穿過去，形成扭繩狀。炸時火候亦要控制得好，不能一下子太猛，令其燒焦，以160°C-180°C油下鑊，由於蛋散會浮面，故需不停壓低，令其炸到金黃均勻，瀝油後加上金絲糖漿及黑芝麻添香。

口感酥鬆，油而不膩，香甜可口，又夠大塊，吃得過癮，$60/3塊不算便宜，但由於製作時間長，極花心機，利潤不高，現時已買少見少，值得一試！

採訪、攝影：《飲食男女》

滿福樓

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店3樓

電話：2802 8888，2584 6972

營業時間：星期一至六 12nn-3pm，6pm-10pm；星期日 11:30am-3pm，6pm-10pm

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