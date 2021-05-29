來自紐約，由法國廚師Dominique Ansel主理的當文歷餅店，一向以甜品聞名，自去年初落戶尖沙嘴後，門口經常大排長龍。品牌即將在中環開設全新旗艦店，佔地3,000呎，面積更寬敞。為慶祝新店開業，將推出兩款全新的牛角包吐司，分別為楓糖和海鹽口味。

牛角包吐司顧名思義，就是外形如吐司，但撕開一看，卻是分成一層又一層的鬆軟麵包。要製作香脆酥皮和蜂巢紋理並不簡單，先用頂級法國麵粉和A.O.P牛油製作麵糰，再經過廿四小時低溫發酵，製作過程長達四天，海鹽口味更指定要重複折叠成81層酥皮，絕對是花心機花時間！

兩款牛角包吐司都是獨立包裝，楓糖牛角包吐司($48）外形是圓筒形，很可愛，海鹽牛角包吐司 （$45)外形正正方方，像傳統厚多士。建議大家切牛角包吐司時，要順方向切，才可以看到當中的蜂巢紋理。味道方面，楓糖牛角包吐司嗅起來有淡淡的楓糖香味，入口鬆軟，亦會有牛油香。海鹽牛角包吐司外皮更加酥脆，入口更重牛油香，內裏鬆軟，口感豐富，感覺上更為美味。如果有興趣吃，就要密切留意中環旗艦店的開幕日期了。

採訪、攝影：《飲食男女》

當文歷餅店 by Dominique Ansel H Queen’s 旗艦店

地址：中環皇后大道中 80 號 H Queen’s 地下 2 號舖

電話：3482 7735

開業日期： 6月（正式開業日期將於稍後公佈）

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