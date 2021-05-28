「照騙」原來不只應用在人身上，食物相片美化的程度，分分鐘更驚人，有讀者爆料，指西灣河有家餐廳，餐單上是一幅四四正正的番茄濃湯麵，上枱時，竟然用茄汁扮茄湯，圖片和實物嚴重不符，可謂是理想與現實的終極版。我們這次找來有數十年粵菜經驗、金玥總廚李文金師傅一起去實試。

混濁淡黃色湯底 番茄浸底

李師傅甫入座，看到餐牌上的番茄濃湯麵照片，原本相當有期望的，「覺得湯底很濃郁，紅色的，有些茄蓉，芽菜應該也是優質芽菜。」懷着值得一試的心情，先叫了一份番茄濃湯鮮牛肉麵餐（$53），食物很快便送上，湯底竟呈混濁淡黃色，叫師傅難以相信，不停追問員工：「這個是我們的嗎？這是番茄濃湯？」只見送餐姐姐使出一招四両撥千斤，在未經客人同意下，出手拿湯勺不停攪拌客人的湯底，翻出浸於底部的「番茄」，並說：「一樣的呀！番茄在這裏，這湯底是番茄色的。」

李師傅直踩這碗番茄濃湯鮮牛肉麵，「這個比讀者報料的更差！」他指讀者提供照片中那碗，起碼有番茄在麵上面，而他那碗卻像是隨手把番茄堆在底，師傅以「顛倒他五官」來形容這碗麵。「我覺得差少許是可以接受的，但名稱寫着濃湯，出到來根本是我們平日在茶餐廳的早餐，拿某牌子的麵湯底加開水，接着加點茄蓉下去，攪攪攪攪就是這樣，這就不要叫番茄濃湯了。」李師傅解釋真正的濃湯，應是以新鮮番茄，加蒜、茄蓉做番茄底熬出來的。「與這店所提供的番茄濃湯偏差相當大。」

零番茄味 望落似餿水

師傅撥鬆麵條，發現有少許茄蓉，笑指「也蠻矜貴的」，隨着又發現大量生葱頭，「我覺得這粒東西吃下去不是太好！」賣相不討好，與餐牌圖片不符，味道又如何呢？他先喝一口湯，「到底吃了甚麼？番茄味一點也吃不到。」番茄湯顏色紅也不紅，一如所料，零番茄味。公仔麵相當正常，即使浸久了，依然有少許滑身，咬下去彈牙，出奇地有少許番茄味。牛肉意外好吃，腍滑、沒筋。「如果你跟我說這碗是牛肉公仔麵，我會接受的，但寫着鮮茄濃湯，那湯底真的差很遠。實物看起來像餿水，圖片的看起來很鮮艷，你說圖片只供參考，全部都是你說了算。」

除了番茄濃湯牛肉麵，還有另外一款番茄濃湯豬膶麵餐（$53），湯底同樣混濁，茄蓉亦放在底，不同的是，湯上浮上一點點白點，師傅解釋，「因為豬膶需要醃過，湯水撞下去時，就會這樣出現白點，是正常的。」湯底味道同樣維持「水準」，無番茄味。豬膶爽口，豬膶味也足。

整體而言，師傅指湯底嚐到洋葱甜味，相信番茄有用洋葱或香草炒過，但與餐牌圖片不符，應用新鮮番茄，再加洋葱、蒜茸來炒，炒完後將茄蓉煮爛，再加少許茄膏，去熬番茄湯底，出來便紅噹噹的。而這家餐廳的出品，明顯省卻了很多步驟。反而配料比湯好，牛肉和豬膶的質素也可以。師傅推測，配料由師傅醃過的，而湯底就是姐姐們煮的。

番茄湯麵餐其實還包括多士、炒蛋、腸仔、一杯飲品，番茄湯就徹底失敗，多士、炒蛋、腸仔就正正常常，套餐食物齊全豐富，賣$53，值不值得吃見仁見智。

採訪、攝影：《飲食男女》

桃園小品

地址：西灣河鯉景灣蘇豪東B期太康街45號地下GB 14B-26號舖

電話：2752 8288

營業時間：星期一至日7am-8:45pm

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