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點Cook Guide食譜｜清心丸綠豆爽 Sweet Mung Bean Soup

1小時前

材料(六碗份量)：

木薯粉版本

開邊綠豆 100g Split Mung Bean

木薯粉 105g Tapioca Flour

砂糖 30g Sugar

冰糖 120g Crystal Sugar

水 1700ml Water

鹽 少許 Salt

木薯粉+馬蹄粉版本

開邊綠豆 100g Split Mung Bean

木薯粉 85g

馬蹄粉 40g

砂糖 30g Sugar

冰糖 120g Crystal Sugar

水 1700ml Water

鹽 少許 Salt

步驟：

1.開邊綠豆浸軟後瀝乾水分

2.木薯粉及砂糖拌勻，分次加入200ml熱水快速攪拌成粉糊

3.在器皿塗油，倒入粉糊後包保鮮紙

4.煮沸水，以大火蒸15-20分鐘至透明狀後放涼

5.開邊綠豆、1500ml水、冰糖及鹽煮15分鐘

6.清心餅脫模切粒再均勻沾上木薯粉

7.加入清心丸以中大火煮至透明，完成

Youtube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

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