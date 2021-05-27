材料(六碗份量)：
木薯粉版本
開邊綠豆 100g Split Mung Bean
木薯粉 105g Tapioca Flour
砂糖 30g Sugar
冰糖 120g Crystal Sugar
水 1700ml Water
鹽 少許 Salt
木薯粉+馬蹄粉版本
開邊綠豆 100g Split Mung Bean
木薯粉 85g
馬蹄粉 40g
砂糖 30g Sugar
冰糖 120g Crystal Sugar
水 1700ml Water
鹽 少許 Salt
步驟：
1.開邊綠豆浸軟後瀝乾水分
2.木薯粉及砂糖拌勻，分次加入200ml熱水快速攪拌成粉糊
3.在器皿塗油，倒入粉糊後包保鮮紙
4.煮沸水，以大火蒸15-20分鐘至透明狀後放涼
5.開邊綠豆、1500ml水、冰糖及鹽煮15分鐘
6.清心餅脫模切粒再均勻沾上木薯粉
7.加入清心丸以中大火煮至透明，完成
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