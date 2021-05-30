未能旅行，惟有靠過江龍餐廳體驗外國風味吧。最近北角商場就開了間韓國輕食店GOPIZZA，由富比士「30位30歲以下亞洲精英榜」的韓國90後得主Lim Jae-won開設，當年在首爾以流動餐車起家，現時於韓國已有超過100間分店，分店遍佈新加坡及印度，人氣極盛。

GOPIZZA主打一人前薄餅，餅底及材料大部份由韓國直送。選用獨家專利焗爐GOVEN，大廚解釋處﹕「模仿石窰構造，下方是石頭，兩邊有明火加熱，溫度高達300度，這樣用熱力烘熟薄餅只需約3分鐘，快得來亦很好吃。」薄餅口味偏韓式，韓式甜辣椒雞塊薄餅（$79）以傳統韓式甜辣醬做底，加上青甜椒、洋葱、甜薯慕絲等，最後放上每日鮮炸的甜辣炸雞，皮脆多汁，非常惹味。

香港少見口味，還有煙肉甜薯薄餅（$69），以韓國甜薯慕絲為底醬，加上甜薯粒、莫薩里拉芝士、洋葱及煙肉製成，韓國番薯香甜綿密，配搭創新有趣，另有拿坡里鮮蝦薄餅、藍芝士薄餅、意大利辣牛肉腸薄餅、蘑菇忌廉薄餅等14款薄餅，價格只要$49起，雖然是一人前，不過份量亦足夠兩人食用。其他菜式還有各式意粉、韓國辣炒年糕 、芝士波波等，選擇豐富。

採訪、攝影：《飲食男女》

GOPIZZA

地址：北角渣華道123號北角匯二期 G/F G10舖

電話： 2245 5080

營業時間：星期一至日11:30am-8pm

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