在林林總總的配料中，甘筍（或紅蘿蔔）可算是中西菜式中的「大茄」，百搭易配，是各經典名廚中的中堅分子，因此呈現在菜式中的形態亦變化多端。法國人對食材的處理非常嚴謹，就算是一條甘筍，每種切法都有很統一的標準，例如「Brunoise」是指約3mm的細粒、「Julienne」是3mm 闊的細條、「Batonnet」是約6mm的粗條。在西廚的世界，只要這幾個專有名詞一出，每位受過專業培訓的廚師們切出來的粗幼大小，幾乎是一模一樣的。

如非專業廚師，切甘筍時應先注意安全，始終甘筍外形圓滾，一旦捉不緊便會切到手指了。先是去皮時不要將甘筍握在手上，最好是橫陳在砧板，按住甘筍闊身的頂部，再將刨皮刀由頂至底拖過去，可避免被刀刃割傷手。在切甘筍時，除了切滾刀或圓片狀外，可以先將甘筍攔腰切開一半，平面那邊貼着砧板，以防脫手造成意外。如果不切半，也可以在一邊切平，一樣可以令甘筍更穩定於砧板上以防滾動。不論是粗是幼，一般是先切片，再切條，最後才切成粒狀。愈幼愈細，下刀便愈密。

不論是中西廚，都有滾刀的切法，為的是增加食材的切面，令食材在烹飪過程中更易入味。先在甘筍上切出一個斜面。保持刀的角度不變，只重複滾動甘筍，每次切完便將斜面滾動到同一角度，約半圈，再下刀便成。

採訪、攝影：《飲食男女》

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