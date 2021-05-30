這次酒評家Wilson Kwok帶了個小道具來說酒。先說說他手上這個迷你陶器的外形，橢圓尖底，瓶上有雙耳。「它的名字叫Amphora，用黏土製作，早於3000年前中亞細亞就用它來釀製及貯藏葡萄酒。尖底容易插於泥土內，旁邊兩隻耳朵是把手，方便人們拿取。」Wilson指出其設計特色，「拿它釀酒的好處就是陶壁本身可以透氣，我們稱之為micro-oxygenation(微氧化)，酒充分接觸氧氣後很快演化，這就是古人喝酒的風格。」

南非Bot River產區有家酒莊Gabriëlskloof仿效這種釀酒方法，把葡萄酒於Amphora陳化十個月。「正因為在Amphora發酵及陳化，照理它比一般的酒演化得更快。」Wilson說。「另外，這家酒莊只在好年份釀造Amphora，意味葡萄完熟及pH值平衡。」這年份是新推出的 2019年，用100% Sauvignon Blanc(Gabriëlskloof Amphora Sauvignon Blanc 2019 $228)，年產量只有1,200瓶，非常稀罕。那就來嚐嚐吧，聞見很清新，呈青金色。「有柑橘例如檸檬和青檸的氣息。」Wilson呷一口再說，「喝來厚身，medium bodied，少許酸度帶來餘韻，亦令人食慾大振。」這酒的香氣和味道，令Wilson聯想到越南春卷，「春卷配有薄荷葉、泰國羅勒和青瓜，和酒本身的青草味非常相配。」所以除了春卷外，其他有豐富香草的菜式亦很適合配這酒。

西·酒檔 SAI Liquor

地址：西營盤高街37號地下(堅尼地城及灣仔設分店)

電話：2838 2028

營業時間：1pm-10pm

註：Gabriëlskloof Amphora Sauvignon Blanc 2019 $228

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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