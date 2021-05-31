夏日炎炎，有否特別掛念旅行吃到的正宗馬來西亞美食？尖沙嘴朗廷酒店就趁夏天，安排來自馬來西亞的助理行政總廚黃梓睶，推出星馬美食餐牌，口味一定夠正宗。

三道菜午餐（$268)有五六款選擇，包括海南雞飯、BCM肉脞麵、福建海鮮摻摻麵等，價錢不便宜，不過有齊前菜、主食和甜品，大部份食材都是Up Grade版。最推介用波士頓龍蝦製作的龍蝦喇沙(套餐加$150，單點$288)，一碗有原隻龍蝦起肉，入口啖啖肉，湯底用30多種材料，包括喇沙葉、蒜米、大葱等熬煮。喇沙入口椰香味道突出，配上質感滑溜的粗米粉，再加上龍蝦肉、大蝦、豆卜等等配料，很惹味。

另一款主菜巴東牛肉聽起來普通，但廚師選擇用和牛製作﹕「我們選用澳洲和牛，燜煮6小時以上。因為直接將牛肉燜煮會溶化，所以我們先煎香，讓牛肉形成一層外皮，吃起來更有口感。」助理行政總廚黃梓睶解釋。巴東牛肉椰漿飯 (套餐加$150，單點$288)口味正宗，用香茅、檸檬葉等多種香料調味，風味十足。另外和牛肉質香軟，經過長時間燜煮，夠入味，濃厚醬汁配上清新椰漿飯，非常滋味。

前菜推介蔬果囉吔，是當地特色蔬果沙律，餐廳就用了菠蘿和油炸鬼等等製作，加入酸香醒胃的醬汁，感覺特別。而甜品就有用貓山王榴槤製成的榴槤泡芙、黑西米露椰漿和斑蘭烘糕。短時間內仍無法外遊，如果想吃正宗星馬美食，一於來這裏試試吧。

星馬昇華美食地圖：

供應時間：11am-3pm

廷廊

地址：尖沙嘴北京道8號朗廷酒店

電話：2132 7898

營業時間：星期一至日 7am-12mn

採訪、攝影：《飲食男女》

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