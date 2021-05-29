鹼水糭，顧名思義就是加了鹼水的糭子，鹼水俗稱灰水，是祖先們用草木灰加水煮沸並浸泡一日，過濾後的水用來浸米，除了可以增強糯米的黏性，使口感更軟糯，同時使到熟後的糭子變得金黃透明。至於糭子中央加入的蘇木枝，不但能散發出天然的紫紅色，增加食慾。它本身是一種中藥材，有行血化瘀、消腫止痛作用。

現今香港，已經很難按照古法製作灰水，取而代之是配製而成的鹼性混合物，但在功能上與草木灰水相同，稱為食用鹼水(陳村梘水)。雖然如此，我認為用現成的鹼水，仍然可以做出好吃的糭來，何謂好吃？就是肉色金黃透亮，沒有明顯米粒，隱隱透出一抹殷紅；口感軟糯煙韌，即使不用糖都能吃到清香而沒有苦澀味、自然回甘。

材料： (約10隻)

糯米 600克(1斤)

鹼水 30克 (1.5湯匙)

花生油 20克(1.5湯匙)

蘇木 適量

其他：

糭葉 30-40片

棉線 適量

糖漿 少許

預備工作：

1. 提前一晚浸泡糭葉(新鮮葉可省略浸泡)，然後洗刷乾淨並剪掉糭葉頭尾。

2. 煮糭葉：水滾煮10分鐘(新鮮葉3-5分鐘)後，倒出再浸泡清水中。

3. 糯米洗淨加水浸泡3小時。

4. 蘇木用刀削成牙籤般粗幼，清洗乾淨待用。

工具：深鍋、鉸剪

做法：

1) 泡好的糯米瀝乾水分，加入鹼水和花生油拌勻，然後醃1小時，讓米粒可以充分吸收鹼水。至於加油可增加香味，也使糭子不會黏葉。

2) 包糭：單片葉放手掌心上，然後鋪上1-2湯匙米，中間放一根蘇木，再蓋上一層米，然後對摺葉子。兩邊的縫隙塞點米，再包上糭葉，最後用棉線來回綁好，打結固定即可。

註：糭子不要包得太滿或紮得太實，包好稍微搖得響為宜，表示有足夠空間讓米粒受熱膨脹，做出來的口感才會軟糯 。

3) 深鍋先用糭葉墊底，再放入糭子，接着倒入滾水浸過面。如果糭子浮上水面，可用一個蒸架或碟子壓着。

4) 大火煮開後，改小火煮3小時即可撈出，放涼或隔天享用更佳。

5) 鹼水糭適合涼吃，可以淋上糖漿或直接蘸砂糖，吃的時候別忘記把蘇木取出。

溫馨提示：

1.蘇木是一種小喬木，以樹幹的中心作材料(心材)，所以木質較硬。蘇木枝除了可作為天然染色劑，亦可入藥(有行血化瘀、消腫止痛的作用) 所以懷孕婦女不適合食用。

至於傳統鹼水糭中的蘇木，沒有甚麼味道，主要作用是染色。由於蘇木含天然的色素，遇上鹼性會釋放出天然的紫紅色。

蘇木可以在舊式雜貨舖或中藥房買到，一両份量只需數元港幣，足可以包數十條糭子了。

2. 糯米浸泡時間約3小時，建議不要泡得過久而使米粒破碎。浸泡時間主要讓米粒吸水膨脹，使後續烹煮的時間縮短。

3. 祖母流傳下來的方法，把吃不完的鹼水糭切出一片片來曬乾，乾透後不用冷藏，可室溫保存數年。至於糭乾可以用來煲紅豆沙糖水，使用前先浸泡1-2小時，然後連同泡好的紅豆一起煮成糖水。由於糭粒含有鹼性，可使紅豆沙更易煮腍，而且熟後的糭粒QQ軟軟，很像(台式)珍珠的口感，是我家祖傳的一款特色甜品！

示範：Cannes Cheung

攝影：潘志聰、馮嘉雯

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