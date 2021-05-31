材料：（4人份量）
1）雪梨乾2両
清熱潤肺
註：雪梨帶點寒，可改用蘋果代替
2）鴨腎3-4個
開胃、下火
3）麥冬2両（大顆的麥冬用1両已足夠）
養陰、生津、除煩、潤肺
4）鐵棍淮山2支
養陰補水
5）海竹頭3両
滋潤皮膚、養陰潤燥
6）栗子半磅（素湯可用1磅）
7）百合2両
養胃健脾、補腎、強筋骨
8）太子參2両
太子參又叫孩兒參，補氣、養陰，功效雖不及黨參強，但適合身體虛弱卻不能太補的人
9）粟米心約2両
清心火、祛濕
註：可加入無花果或椰棗增加滋潤度
做法：
1）雪梨乾洗淨，備用
2）太子參、粟米心、麥冬、百合浸10分鐘
3）鐵棍淮山去皮切段，未用浸入鹽水避免氧化
4）鴨腎用清水略沖洗，放入熱水灼三四分鐘，將鴨腎剪開更容易出味
5）海竹頭洗淨，切塊
6）栗子烚10分鐘，然後用濕布包住輕捽，皮便輕易脫出
7）無花果洗乾淨，用清水浸10分鐘，剪開更易出味 （如用）
8）水大滾，將所以材料放入煲，大滾10分鐘，轉細火煲2小時，加鹽調味，完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：陳秉謙、魯雋華
-----------------------------
-----------------------------
嚴選9大香港製造醬料，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買，齊撐Made in Hong Kong！
-----------------------------
工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！