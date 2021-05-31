材料：（4人份量）

1）雪梨乾2両

清熱潤肺

註：雪梨帶點寒，可改用蘋果代替

2）鴨腎3-4個

開胃、下火

3）麥冬2両（大顆的麥冬用1両已足夠）

養陰、生津、除煩、潤肺

4）鐵棍淮山2支

養陰補水

5）海竹頭3両

滋潤皮膚、養陰潤燥

6）栗子半磅（素湯可用1磅）

7）百合2両

養胃健脾、補腎、強筋骨

8）太子參2両

太子參又叫孩兒參，補氣、養陰，功效雖不及黨參強，但適合身體虛弱卻不能太補的人

9）粟米心約2両

清心火、祛濕

註：可加入無花果或椰棗增加滋潤度

做法：

1）雪梨乾洗淨，備用

2）太子參、粟米心、麥冬、百合浸10分鐘

3）鐵棍淮山去皮切段，未用浸入鹽水避免氧化

4）鴨腎用清水略沖洗，放入熱水灼三四分鐘，將鴨腎剪開更容易出味

5）海竹頭洗淨，切塊

6）栗子烚10分鐘，然後用濕布包住輕捽，皮便輕易脫出

7）無花果洗乾淨，用清水浸10分鐘，剪開更易出味 （如用）

8）水大滾，將所以材料放入煲，大滾10分鐘，轉細火煲2小時，加鹽調味，完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：陳秉謙、魯雋華

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