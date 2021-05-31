中國各地飲食術語的分歧極大，要加以統一不是一朝一夕之事。因為各地的氣候、土壤、物產、風土人情都不同，飲食習慣上的差異便形成了很多各具特色的菜系。

就如香港人常說的「前菜」並不是粵菜的稱謂。它在四川菜系中稱為涼菜，在淮揚菜系則稱之為冷盤，京菜又有冷葷之稱。唯獨廣東菜系既沒有涼菜或冷盤和冷葷，有的只是熱葷，或比熱葷先上的拼盤，這些都是冷或暖的燒味。但潮州菜中有幾個膾炙人口的菜式諸如涼凍金鐘雞、豬腳凍、燒羊羔等，既不稱為涼菜、冷盤或冷葷，更不叫前菜，潮人只當是正常菜單的一部分。

四川菜中的涼菜，品類之盛，其他菜系無以出其右，就連以冷盤見稱的淮揚菜亦瞠乎其後。香港飲食與粵菜一脈相承，在抗戰時期，大江南北有條件的中國人，都往香港避難，帶來了不同菜系、不同口味的衝擊，各式冷盤始嶄露頭角，再加上飲食歐西化，拼盤如龍蝦沙律、大蝦沙律等，在筵席上與粵式熱葷共領風騷。

今日在香港吃上海館子，冷盤是不可或缺的，大家能琅琅上口的少不了肴肉、燻魚、醉雞、鹽水鴨、醉鴿、油爆蝦、涼拌海蜇、素雞、素鵝、素鴨等等數之不盡的好東西。回歸後流行了四川菜，涼菜的陣容更盛了，一些跨菜系的食肆，往往把四川的涼菜和淮揚菜的冷盤混在一起，再加上京菜的冷葷，館子光是冷食的菜單已是目不暇給了。

生活在外國的華裔，時常有「人帶一菜(Potluck)」的聚會，參與者為了方便，多時會做些可以事先準備的冷食，帶來擺滿一桌，通常只有主人家纔會供應熱菜。這是各家互顯神通之時，採用名家的食譜不用說了，很多主婦更出奇制勝，拿出自家的首本，務求別樹一幟，萬一兩家人帶同一的菜式，一比之下，高下立見，豈不是自討沒趣？

我忝為烹飪教師，朋友對我帶的食物都有期望，給我很大的壓力。我不想做太平凡的菜式，免被朋友以為我看輕主人。做太精細的菜，又怕把別人比下來，所以帶甚麼菜，實是費盡腦筋。我有一道蟹燉蛋，大盤大盤的放在烤爐裏隔水燉得香噴噴，立刻趁熱帶出去，總是大受歡迎。後來朋友都向我索取食譜，回家仿製，從此這道菜普遍起來，我再做也沒有意義了。

紅燒牛腱可說是例牌菜，我換個形式，做個牛肉凍，只求與別不同就是了。

（原文刊於2007年633期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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