牛肉凍的顏色太劃一，切塊擺在盤中，吸引力不太高，若配上青綠的黃瓜絲和紅椒絲，觀感上便煥然一新，而口感也有強烈的對比。
材料：
牛腱 1條約400克
八角 1/2粒
花椒 1茶匙
薑 1塊約20克，拍扁
蒜 1瓣，拍扁 羅拔臣牌魚膠粉 1湯匙
水 1/4杯
滷肉料：
頭抽 2湯匙
生抽 1湯匙
紹酒 1/4杯
冰糖 2湯匙
水 適量
伴碟黃 調味料：
小黃瓜 2條
鹽 1茶匙
小紅椒 1隻
白醋 2茶匙
白糖 1湯匙
麻油 2茶匙
預備：
1.黃瓜及小紅椒俱切細絲，放在疏箕內以鹽抓勻（1），稍擱至軟，擠乾水分。
2.拌入調味料（2），置冰箱冷藏待用。
3.牛腱去膜，投在一鍋開水中（3），煮至收縮定型並脫生（4），煮牛腱湯過濾後留用。
煮法：
1.日本茶袋內放入花椒、八角（1），與牛腱一同放下容量2公升小鍋內（2），加入煮牛肉湯，下薑塊和蒜，加水蓋過牛腱，大火燒湯至開（3）。
2.是時倒下滷肉料（4），蓋上以中小火煮至肉汁收乾一半（5），筷箸容易插入時便夠軟（6）。移出，待涼後切成小塊（7），散排在長形小烤盤內（8）。
3.魚膠粉先用1/4杯水和勻至溶化（9），倒在燒滾肉汁內（10），倒經小箕隔去渣滓，繼而倒在長盤中的牛腱塊上（11），以筷箸輕輕將肉汁分配均勻（12），以保鮮膜包起放入冰箱內冷藏起碼6小時至凝結成肉凍。
供食：
用膠刀沿長盤內割開使肉凍分離，倒扣在潔淨砧板上，切成2厘米見方的小塊（1），排在長形菜盤中，排黃瓜絲在長盤兩頭作裝飾（2）。
提示：
日本茶袋是日本做的小透水紙袋，是用來盛茶葉沖茶的，用完可棄去，在日本超級市場有售，或可用紗布把花椒和八角包起。
（原文刊於2007年633期《飲食男女》）
江獻珠
上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。
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